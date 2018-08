Concertgebouworkest ontslaat chef-dirigent na beschuldigingen wangedrag

In The Washington Post verscheen op 26 juli een artikel waarin Gatti door twee vrouwen werd beschuldigd van ongepast gedrag. De vrouwen zouden door de dirigent, die sinds 2016 zijn functie heeft bij het orkest, zijn aangerand.

Sinds het verschijnen van het artikel hebben zich verschillende vrouwelijke collega's bij het Concertgebouworkest gemeld die dergelijk gedrag van de chef-dirigent hebben ervaren. "Dit heeft gezorgd voor een onherstelbare beschadiging van het vertrouwen tussen het orkest en de chef-dirigent", aldus het orkest in een verklaring.

De 56-jarige Gatti zou de vrouwen in kleedkamers in het Amerikaanse Chicago en Italië hebben gezoend en betast. De twee bewuste incidenten zouden hebben plaatsgevonden in 1996 en 2000, dus vóór Gatti werkzaam was in Amsterdam.

Een van de vermeende slachtoffers is sopraan Alicia Berneche, die in 1996 naar eigen zeggen door Gatti werd beetgepakt nadat hij haar een coachingsessie had aangeboden. Berneche, destijds 24 jaar oud, volgde hem naar zijn kleedkamer om een tijd af te spreken. Hij zou vervolgens zijn handen op haar achterwerk hebben geplaatst en zijn tong in haar mond hebben gestopt.

Sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet komt met een soortgelijk verhaal. Ze vertelt dat Gatti dingen bij haar probeerde in het Italiaanse Bologna, toen ze in de opera Der Fliegende Holländer zong. "Ik duwde hem van me af en rende de kleedkamer uit", aldus Charbonnet.

'Volle overtuiging dat het wederzijds was'

In een verklaring zegt Gatti verrast te zijn door de aantijgingen. "Mijn hele leven heb ik me verre gehouden van gedrag dat als seksueel of psychologisch overschrijdend kan worden gezien. Als ik toenadering zocht tot iemand, was ik altijd in de volle overtuiging dat de interesse wederzijds was. Deze gevallen hebben lang geleden plaatsgevonden, maar als ik iemand pijn heb gedaan, bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan."

Alle geplande concerten met Gatti gaan door, maar met andere dirigenten.