Mediaschool in Los Angeles schorst CBS-topman na vermeend misbruik

Volgens Deadline heeft de USC School of Cinematic Arts dat laten weten in een verklaring. "We nemen de recente aantijgingen uiterst serieus en zullen de vervolgacties bespreken wanneer het bestuur weer samenkomt in oktober."

Time's Up, de beweging die zich inzet tegen seksuele intimidatie, heeft zich kritisch uitgelaten tegenover CBS.

"Zes vrouwen hebben dapper hun verhalen gedeeld en CBS-topman Leslie Moonves beschuldigd van seksuele intimidatie en wangedrag. Wij geloven jullie. We zijn met jullie. We kijken mee, CBS. We verwachten een volledig, transparant en gepast onderzoek. Nu", schrijft de organisatie van Time's Up op Twitter.

Officieel onderzoek

Maandag werd al duidelijk dat de 68-jarige Moonves voorlopig kan aanblijven als topman van CBS. Hij leidt het televisienetwerk sinds 2003.

Wel komt er een officieel onderzoek naar de beschuldigingen, liet de raad van bestuur weten.

The New Yorker kwam vorige week met een verhaal waarin zes vrouwen, van wie twee anoniem, hun ervaringen over Moonves deelden.

De politie van Los Angeles deed vervolgens onderzoek, waarbij het verhaal van één vrouw centraal stond. Zij zou in de jaren tachtig drie keer door Moonves zijn misbruikt. Dinsdag werd bekend dat de openbaar aanklager de zaak laat vallen wegens verjaring.