CBS-topman Leslie Moonves verdacht van seksueel misbruik

Volgens The Hollywood Reporter heeft de 68-jarige Moonves, die sinds 2004 getrouwd is met CBS-presentatrice Julie Chen, zich schuldig gemaakt aan het zoenen en aanraken van vrouwen tegen hun wil.

Het blad baseert zich op een nog te verschijnen stuk in The New Yorker over de cultuur die heerst bij CBS. Naar verluidt deed Ronan Farrow, die een Pulitzer-prijs won voor zijn stuk over Harvey Weinstein, maandenlang onderzoek naar Moonves en CBS.

Nadat het nieuws was uitgelekt, ging de beurskoers van CBS in New York tot zo'n 7 procent onderuit. CBS heeft al laten weten de zaak serieus te nemen en te onderzoeken.

Het afgelopen jaar werd al een hele reeks prominenten in vooral de filmwereld door vrouwen beschuldigd van machtsmisbruik voor seksueel genot. De affaire rond filmproducent Harvey Weinstein wordt wel gezien als het begin van de metoo-beweging.