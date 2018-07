Acteur Ed Westwick niet vervolgd na beschuldigingen van seksueel misbruik

In twee gevallen is er onvoldoende bewijs om de acteur te vervolgen, schrijft TMZ. In het derde geval kon het vermeende slachtoffer niet worden bereikt.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de drie incidenten plaatsvonden in 2014. Twee vrouwen gaven potentiële getuigen op die hun verhaal mogelijk konden ondersteunen, maar volgens de openbaar aanklagers konden die getuigen niet genoeg bewijs leveren voor een vervolging.

De 31-jarige Westwick is onder meer bekend van zijn rollen in Gossip Girl, Romeo and Juliet en Children of Men. Nadat de beschuldigingen naar buiten waren gekomen, werd de acteur in de BBC-serie Ordeal by Innocence vervangen door Christian Cooke. Westwick heeft altijd ontkend iets verkeerd te hebben gedaan.