Jaar proeftijd voor Dukes of Hazzard-acteur Tom Wopat na seksuele intimidatie

De veroordeling volgt op een bekentenis van Wopat, schrijft Detroit News.

De acteur, die vooral bekend werd van zijn rol als Luke Duke in de tv-serie The Dukes of Hazzard uit de jaren tachtig, werd vorig jaar augustus aangeklaagd door twee slachtoffers. De acteur was op dat moment aan het repeteren voor de opvoering van de musical 42nd Street in Massachusetts.

Een van de twee slachtoffers van Wopat was destijds zestien jaar oud.