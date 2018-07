Harvey Weinstein bekent seks in ruil voor banen in ingetrokken column

De advocaat van Weinstein laat aan The Hollywood Reporter weten dat het gesprek tussen The Specator-columnist Taki Theodoracopulos en Weinstein geen interview was, maar een onderonsje. "Het was een sociale ontmoeting tussen twee oude vrienden", aldus advocaat Ben Brafman.

Theodoracopulos laat in een verklaring weten dat het de eerste keer in 41 jaar is dat hij een column terugtrekt. De columnist denkt dat hij het gesprek verkeerd heeft geïnterpreteerd.

"Het was mijn fout. We hadden het over Hollywood en ik heb misschien niet goed begrepen welke regels daar gelden. Ik heb niets te maken met de kop van het artikel en ik hoop niet dat ik zijn zaak heb beschadigd. Het was, uiteindelijk, een sociaal bezoek."

Opgedrongen

In de column, die nog altijd online staat, doet Weinstein opmerkelijke uitspraken. "Jij bent rijk geboren met voorrechten en je bent knap. Ik ben arm geboren, lelijk en joods en moest vechten in mijn leven om ergens te komen. Jij kreeg veel meisjes, geen meisje keek mij aan tot ik het maakte in Hollywood. Ja, ik heb ze banen aangeboden in ruil voor seks, maar dat deed en doet iedereen. Maar ik heb mezelf nooit opgedrongen aan een vrouw."

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij zou jarenlang zijn positie als invloedrijke producent hebben misbruikt. In New York lopen momenteel drie zaken tegen de gevallen producent. Hij is onder meer voor verkrachting aangeklaagd. Als hij schuldig wordt bevonden, dan kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Theodoracopulos neemt het in zijn column op voor Weinstein. "Op een rare manier geloof ik hem. Ik heb hem bezig gezien tijdens het jaarlijkse kerstfeest dat ik in New York organiseer met Michael Mailer (filmproducent, red.). Hij versiert iedere jonge vrouw, maar op een heel naïeve manier", beschrijft de columnist.

Waarom de column nog online staat, is niet bekend.