Nog drie slachtoffers in Londense misbruikzaak tegen Kevin Spacey

Volgens TMZ hebben twee mannen zich in februari gemeld vanwege misbruik in 2013 en 2008. En in april heeft een man zich bij de Londense politie gemeld met het verhaal dat Spacey hem in 1996 zou hebben aangerand.

De Britse politie deed al onderzoek naar drie beschuldigingen van misbruik door de in opspraak geraakte Amerikaanse acteur. Hij was tussen 2004 en 2015 artistiek directeur van het Old Vic theater in Londen. Eind vorig jaar werd bekend dat daar twintig klachten zijn binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Spacey.

Ook in Massachusetts en Los Angeles lopen onderzoeken naar beschuldigingen tegen Spacey. De bij House of Cards ontslagen acteur is door talloze mannen beschuldigd van seksueel wangedrag. De beschuldigingen hebben de acteur meerdere rollen in films en series gekost.