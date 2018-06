Aanklagers gaan misbruikzaak Sylvester Stallone opnieuw bekijken

Een vrouw beweert dat ze 27 jaar geleden verkracht is door de Rocky-acteur, wat Stallone ontkent. Een woordvoerder van het district LA meldde dat de zaak nu wordt bekeken door een speciale sexcrimesgroep, maar wilde verder niet in detail treden. Dat meldt persbureau Reuters.

Eerder ontkende Stallone al dat hij in de jaren tachtig een minderjarig meisje tot een trio met hem en zijn toenmalige bodyguard zou hebben gedwongen. Het misbruik zou in 1986 hebben plaatsgevonden in een hotel in Las Vegas. Het vermeende slachtoffer was destijds zestien jaar.

Stallone zou het slachtoffer gesommeerd hebben te zwijgen en hebben gedreigd haar toe te takelen als ze wel iets los zou laten. Het meisje deed uiteindelijk geen aangifte, omdat ze zich schaamde en vernederd voelde.

Het management van de Rocky-acteur heeft nog niet op de recente ontwikkelingen gereageerd.

Woensdag kwam naar buiten dat Stallone in een nog te maken actiefilm van en met Jackie Chan door John Cena vervangen wordt. Of dat met de aanklacht te maken heeft, is niet bekend.