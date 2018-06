Van seksschandaal beschuldigde man van lid Nobelcomité opgepakt

Arnault zou in oktober en december 2011 in Stockholm dezelfde vrouw hebben verkracht. Dat melden meerdere Zweedse media.

Volgens de officier van justitie gebruikte Arnault geweld bij de eerste verkrachting. De tweede keer verkrachtte hij de vrouw in haar slaap. In totaal is Arnault door achttien vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik.

Aanklager Christina Voigt zei dinsdag dat er voldoende bewijs is om vervolging in te stellen tegen Arnault. Hij ontkent de beschuldigingen. Zijn advocaat weerspreekt dat sprake is van hard bewijs. De jurist benadrukt dat er geen ooggetuigen zijn en dat het vermeende misbruik ''lang geleden'' plaatsvond.

Aanklagers onderzochten ook andere beschuldigingen van misbruik, maar sloten dat onderzoek eerder dit jaar. Het ontbrak aan bewijs. Ook waren sommige mogelijke strafbare feiten al verjaard.

Opgestapt

Zeker acht van de achttien leden van het toekenningscomité zijn opgestapt sinds de beschuldigingen tegen Arnault aan het licht kwamen. Zij maakten bezwaar tegen de weigering van dichteres Frostenson om op te stappen naar aanleiding van de beschuldigingen tegen haar man. Uiteindelijk besloot ze toch om op te stappen.

Frostenson wordt er zelf van beschuldigd dat ze een keer de naam van de potentiële winnaars zou hebben gelekt. Daarnaast had ze geld doorgesluisd naar een cultuurclub van haar man waarvan ze mede-eigenaar was.

Oorlog

Het is zeven keer eerder voorgekomen dat de Nobelprijs voor Literatuur niet werd uitgereikt, maar nooit eerder was een schandaal de reden voor het niet uitreiken van de prijs. In 1914, 1918, 1940, 1941, 1942 en 1943 werd de prijs niet toegekend vanwege de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Ook in 1935 kende de Nobelprijs voor Literatuur geen winnaar. Wat daarvoor de reden was, is nooit bekendgemaakt. De eerste uitreiking van de Nobelprijs voor Literatuur was in 1901.

Vorig jaar nam de Japans-Engelse schrijver Kazuo Ishiguro de prijs in ontvangst. In 2016 kreeg het toekenningscomité ook veel kritiek, toen zanger Bob Dylan als winnaar werd verkozen.

Als compensatie van het niet uitreiken van de Nobelprijs voor Literatuur worden volgend jaar twee winnaars gekozen.

