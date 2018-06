Harvey Weinstein bepleit onschuld in twee verkrachtingszaken

Dat schrijft The Hollywood Reporter.

De 66-jarige filmproducent werd anderhalve week geleden formeel aangeklaagd voor verkrachting en andere seksuele misdrijven. Hij gaf zichzelf aan en kwam vervolgens op borgtocht vrij.

De aanhouding van Weinstein in Manhattan was het gevolg van de beschuldigingen van twee vrouwen, onder wie voormalig actrice Lucia Evans. Zij zou in 2004 door Weinstein zijn gedwongen tot orale seks op het kantoor van Weinsteins filmbedrijf. De identiteit van de andere vrouw die een aanklacht indiende, is niet bekendgemaakt.

Naar verwachting zijn dit de eerste zaken in een lange reeks. Sinds The New York Times in oktober een groot artikel publiceerde over Weinstein, meldden zich al zo'n zeventig vrouwen als slachtoffer van de producent. Politieteams van Londen en New York stelden onderzoeken in naar aanleiding van de beschuldigingen.

Weinstein ontkent alle aantijgingen. Zijn advocaat twijfelt aan de geloofwaardigheid van Weinsteins vermeende slachtoffers en zegt de naam van de producent te zullen zuiveren. Verder zegt Brafman dat de vrouw wier identiteit onbekend is tien jaar lang een seksuele relatie had met Weinstein.