Voldoende bewijs voor aanklacht in zaak Harvey Weinstein

Volgens de jury is er genoeg aanleiding om de 66-jarige filmproducent aan te klagen voor verkrachting in de eerste en derde graad en 'criminele seks' in de eerste graad. De eerste graad is de ernstigste variant van verkrachting en 'criminele seks'. Daar staat in New York 5 tot 25 jaar cel op.

''Deze dagvaarding brengt de gedaagde een stap dichter bij verantwoording voor de misdaden waarvoor hij nu is aangeklaagd'', schreef de aanklager van Manhattan. In een reactie op de dagvaarding liet Weinsteins advocaat weten dat de gevallen filmproducten niet van plan is schuld te bekennen voor ''deze ongefundeerde aantijgingen''.

Weinstein meldde zich vorige week bij de politie in New York. Tientallen vrouwen hebben de producent beschuldigd van seksueel misbruik. Dit was de aanzet voor de groei van de #MeToo-beweging.

Getuigen

Weinstein weigerde woensdag om te getuigen voor de jury omdat hij te weinig tijd zou hebben gekregen om zich voor te bereiden. Volgens een woordvoerder kreeg hij "de specifieke aanklachten en identiteiten van de aanklagers pas nadat hij zich vrijdag aangaf".

Woensdag lag de deadline om wel of niet te getuigen. Weinsteins aanvraag voor meer tijd zou zijn afgewezen. De filmproducent is momenteel op borgtocht vrij in de zaak.