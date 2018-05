Morgan Freeman 'kapot' van aantijgingen seksuele intimidatie

De acteur zegt in het bericht, gepubliceerd door The Hollywood Reporter, er "kapot van te zijn dat tachtig jaar van zijn leven mogelijk in een oogwenk aangetast is".

"Alle slachtoffers van mishandeling en intimidatie hebben het recht om gehoord te worden. En we moeten ook naar hen luisteren. Maar het is niet goed om vreselijke gevallen van seksuele mishandeling te vergelijken met misplaatste complimentjes of grapjes", zegt de 80-jarige acteur.

Daarmee doelt hij op de aantijgingen waarmee hij te maken kreeg. Volgens meerdere vrouwen zou Freeman misplaatste opmerkingen hebben gemaakt over onder meer hun figuur en ook zou hij hen op ongepaste wijze hebben aangeraakt.

Lichtvoetige grapjes

Zij deden hun verhaal aan CNN, nadat een journaliste die werkzaam is bij de nieuwszender na een eigen negatieve ervaring met Freeman een onderzoek startte naar eventuele meerdere slachtoffers die door de acteur op ongepaste wijze zijn benaderd.

"Ik ben iemand die de behoefte voelt om vrouwen, maar ook mannen, op hun gemak te stellen", zegt Freeman in zijn verklaring. Volgens de Shawshank Redemption-acteur heeft dat als gevolg dat hij "lichtvoetige" grapjes maakt die soms niet overkomen zoals hij dit bedoelt.

Freeman benadrukt dat hij, naar eigen mening, "nooit een onveilige werksituatie heeft gecreëerd". Meerdere personen hebben verklaard dat zij dit wel zo ervoeren op de werkvloer van Revelations Entertainment, het productiebedrijf waarvan de acteur mede-eigenaar is. "Ik heb geen vrouwen aangerand. Ik heb geen banen of andere promoties aangeboden in ruil voor seks."