Rose McGowan had vervolging Weinstein voor verkrachting nooit verwacht

"Ik had niet verwacht dat deze dag ooit zou komen", vertelt McGowan bij het televisieprogramma Megyn Kelly Today vrijdag.

Harvey Weinstein is vrijdag formeel aangeklaagd voor verkrachting en andere seksuele misdrijven. De filmproducent heeft zichzelf vrijdag aangegeven bij de politie van New York. De rechter heeft besloten dat Weinstein voor één miljoen dollar op borgtocht vrij komt. Ook is zijn paspoort afgenomen en mag hij alleen in New York en Connecticut komen. In juli moet Weinstein weer voor de rechter komen.

McGowan zegt dat het nieuws van vrijdag haar "kippenvel" geeft. "Het is onwerkelijk, het is echt. Dit hele ding, het voelt alsof we in een schilderij van Salvador Dalí leven. Dit is een hele aanval op machtsmisbruik. Deze zaak laat mensen wereldwijd zien dat dit niet kan en dat niet meer mag."

"De man die mij verkrachtte, droeg vandaag handboeien", zegt McGowan. "Sinds het nieuws rondom Weinstein bekend is, ook al is zijn hoofd overal te zien, heb ik eindelijk geen nachtmerries meer."

Slachtoffers

Inmiddels hebben bijna zeventig vrouwen zich al bij de media gemeld als slachtoffer van Weinstein, nadat The New York Times in oktober vorig jaar een groot artikel over seksuele intimidatie door de filmproducent publiceerde. Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein.

De politieteams van Londen en New York hebben naar aanleiding van de beschuldigingen onderzoeken ingesteld.