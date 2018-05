Harvey Weinstein aangeklaagd voor verkrachting, op borgtocht vrij

De rechter heeft vrijdagmiddag besloten dat Weinstein voor één miljoen dollar op borgtocht vrij komt. Ook is zijn paspoort afgenomen en mag hij alleen in New York en Connecticut komen. In juli moet Weinstein weer voor de rechter komen.

Al langer wordt Weinstein in de media beschuldigd van seksuele intimidatie en verkrachting. Op de verdenkingen staan in New York 5 tot 25 jaar celstraf.

De politie van New York heeft in een verklaring laten weten dat Weinstein "gearresteerd is op verdenking van verkrachting, illegale seksuele handelingen, seksueel misbruik en seksueel wangedrag, waarbij twee verschillende vrouwen betrokken zijn", schrijft de BBC.

Donderdag meldden verschillende media al dat Weinstein zich bij de politie zou melden. Weinstein's aanhouding in Manhattan is een gevolg van de beschuldigingen van twee vrouwen, waaronder voormalig actrice Lucia Evans. Zij zou in 2004 door Weinstein zijn gedwongen tot orale seks op het kantoor van Weinsteins filmbedrijf. De identiteit van de andere vrouw die een aanklacht indiende, is niet bekendgemaakt.

Een grote staatsjury zou zijn bijeengekomen om bewijsmateriaal te bekijken. De zaak van Evans lijkt tot dusver het sterkste bewijs te hebben.

Borgtocht

Aangenomen wordt dat dit de eerste zaken zijn in een lange reeks. De 66-jarige Weinstein wordt volgens plaatselijke media snel voorgeleid aan rechter Kevin McGrath van het gerechtshof in Manhattan. Hij zou dan op een borgsom van een miljoen dollar en onder voorwaarden worden vrijgelaten. Weinstein weerspreekt alle beschuldigingen.

Weinstein ging niet in op vragen van journalisten, hoewel verslaggevers en fotografen zich hadden verzameld en "vragen naar hem schreeuwden", aldus The Hollywood Reporter.

Slachtoffer

Inmiddels hebben bijna zeventig vrouwen zich al bij de media gemeld als slachtoffer van Weinstein, nadat The New York Times in oktober vorig jaar een groot artikel over seksuele intimidatie door de filmproducent publiceerde. Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein.

De politieteams van Londen en New York hebben naar aanleiding van de beschuldigingen onderzoeken ingesteld.

