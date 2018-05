'Van verkrachting beschuldigde Harvey Weinstein geeft zichzelf vrijdag aan'

Dat melden bronnen donderdag aan televisiezender NBC.

Het zou gaan om de zaak van Lucia Evans. Zij zegt in 2004 door Weinstein te zijn gedwongen tot orale seks, meldt TMZ. Het voorval zou hebben plaatsgevonden op het kantoor van Weinsteins filmbedrijf. "Het is een grote man. Hij was sterker dan ik", luidde de getuigenis van Evans.

Een grote staatsjury zou zijn bijeengekomen om bewijsmateriaal te bekijken. De zaak van Evans lijkt tot dusver het sterkste bewijs te hebben.

Wanneer zij een oordeel hierover uitroepen, is niet bekend. Maar volgens bronnen zou Weinstein naar aanleiding hiervan zichzelf aangeven. De advocaat van Weinstein, Benjamin Brafman, heeft nog niet gereageerd op het bericht.

Mensensmokkel

Dit nieuws volgt aan dag nadat de federale openbaar aanklager in New York een onderzoek heeft geopend naar mogelijke mensensmokkelpraktijken van Weinstein. Er wordt onderzocht of Weinstein vrouwen over staatsgrenzen heeft gelokt om seksuele misdrijven mee te plegen.

Naast het onderzoek van de politie in New York lopen er ook in Los Angeles meerdere onderzoeken naar de gevallen filmproducent.

Rose McGowan

Een van Harvey Weinsteins prominentste beschuldigers, Rose McGowan, heeft donderdag gereageerd op berichten dat de oud-studiobaas zichzelf vrijdag zal aangeven. "We zijn weer een stap dichter bij gerechtigheid", aldus de actrice op Instagram.

"Ik, en zovele Harvey Weinsteins-overlevenden met mij, had de hoop al opgegeven dat onze verkrachter juridisch verantwoordelijk zou worden gesteld", schreef de 44-jarige actrice. "We waren jonge vrouwen die misbruikt werden door Weinstein en later geterroriseerd zijn door zijn netwerk van medeplichtigen. Ik sta achter mijn mede-overlevenden. Moge zijn arrestatie hoop geven aan slachtoffers en overlevenden die hun waarheid uitspreken."

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van misbruik, variërend van seksuele intimidatie tot verkrachting. De eerste beschuldiging werd geuit in oktober 2017, waarna er bijna honderd andere vrouwen volgden, onder wie bekende actrices als Ashley Judd en Gwyneth Paltrow. De oud-topman van The Weinstein Company ontkent tot dusver alles.