Morgan Freeman door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie

CNN heeft het verhaal van deze vrouwen gepubliceerd.

Een van de vrouwen werkte als productieassistent mee aan de film Going in style uit 2015, waarin Freeman te zien was met acteurs als Alan Arkin en Michael Caine. Tijdens de opnamen zou Freeman haar meerdere malen hebben aangeraakt en opmerkingen hebben gemaakt over haar figuur en kleding.

Gedurende een incident zou de acteur haar rokje steeds geprobeerd hebben op te tillen, waarbij hij zou hebben gevraagd of zij op dat moment ondergoed droeg.

Een andere vrouw zou seksueel zijn geïntimideerd door Freeman tijdens de opnames van Now you see me in 2012. Zij, maar ook haar (vrouwelijke) assistent zouden geregeld opmerkingen van Freeman hebben gekregen over hun lichaam.

Zestien vrouwen

In totaal hebben zestien personen gesproken met CNN, van wie er acht de acteur ook daadwerkelijk beschuldigen van intimidatie of ongepast gedrag op de filmset, tijdens een promotietour van een film of bij Revelations Entertainment, het productiebedrijf van Freeman.

Zeven van de zestien geïnterviewden bevestigen dat Freeman op de werkvloer van dit bedrijf regelmatig vrouwen op ongepaste wijze zou benaderen of aanraken. Ook zou hij discriminerende opmerkingen aan het adres van vrouwen hebben geuit. Voormalig werknemers van het bedrijf spreken van een "giftige" werkomgeving.

Aanleiding onderzoek

Entertainmentverslaggever Chloe Melas van CNN zou ook een intimidatie-ervaring met Freeman hebben meegemaakt. Tijdens een promotieinterview voor een van zijn films zou Freeman gezegd hebben dat "hij wenste dat hij daarin zat", waarbij hij verwees naar de zwangere buik van de journaliste. Dit incident zou ook zijn opgenomen door de aanwezige camera's.

Hij maakte daarnaast nog meer ongepaste opmerkingen, die niet werden vastgelegd. Melas nam contact op met de filmmaatschappij, maar omdat slechts van één opmerking bewijs was, werd hier verder niets mee gedaan. Melas besloot wel om het interview niet op de nieuwszender uit te zenden en gebruikte het incident als aanleiding voor haar onderzoek wat CNN donderdag heeft gepubliceerd.

CNN benaderde voor hun onderzoek tientallen vrouwen die met de acteur hebben gewerkt. Toen de nieuwszender sprak met deze personen, werd aanvankelijk niet gezegd dat het onderzoek Morgan Freeman als onderwerp heeft. Volgens CNN wisten de vrouwen wel gelijk dat het interview ging om de acteur, wat volgens de nieuwszender aangeeft dat het "een groot probleem is".

Reactie Freeman

Freeman heeft in een bericht dat is gepubliceerd door verschillende Amerikaanse media gereageerd op de aantijgingen. "Iedereen die me kent of met me heeft gewerkt, weet dat ik niet iemand ben die met opzet iemand zou kwetsen of ongemakkelijk doet voelen. Ik betuig mijn spijt aan iedereen die zich ooit ongemakkelijk of oneerbiedig heeft gevoeld door mijn toedoen. Dat was nooit mijn bedoeling."

Lori McCreary, met wie de acteur Revelations Entertainment heeft opgericht, wil geen reactie geven. De personen met wie CNN heeft gesproken beweren dat zij zou hebben bijgedragen aan de nare sfeer op de werkvloer, door bijvoorbeeld opmerkingen te maken over het gezinsleven van de vrouwen.

Oscars

Freeman is een van de grootste Hollywood-acteurs. Hij is al meer dan vijf decennia actief en speelde grote rollen in films als Driving Miss Daisy en Shawshank Redemption. In 2004 won hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol in Million Dollar Baby. Freeman werd daarnaast voor nog eens vier Oscars genomineerd.