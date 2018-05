Brad Pitt dreigde Weinstein te vermoorden na incident Gwyneth Paltrow

Het incident vond plaats vlak nadat de toentertijd 22-jarige actrice een contract getekend had bij The Weinstein Company voor een hoofdrol in de films Emma en Shakespeare in Love.

Weinstein zou Paltrow hebben proberen te dwingen hem een massage te geven, terwijl ze samen in een hotelkamer waren. De actrice vertelde dit naderhand aan haar toenmalige vriend Pitt, waarna het tijdens een première tot een confrontatie kwam.

"Harvey en Brad Pitt waren allebei aanwezig en het was qua impact net zoiets als iemand die tegen een muur gesmeten wordt", vertelt Paltrow in het radioprogramma van de Amerikaanse dj Howard Stern.

"Brad zei: 'Als je haar ooit nog zo ongemakkelijk laat voelen, vermoord ik je'", vertelt de actrice. "Het was zo fantastisch. Hij gebruikte zijn beroemdheid en kracht om me te beschermen, terwijl hij toentertijd nog helemaal niet zo beroemd en krachtig was", aldus Paltrow.

Beschuldiging

De actrice beschuldigde Weinstein voor het eerst van seksueel wangedrag in een interview met The New York Times, waarin ze vertelde dat ze na het incident door de filmproducent gebeld werd en hij haar zei dat ze haar mond moest houden. "Ik dacht dat hij me zou ontslaan. Hij schreeuwde lange tijd tegen me, het was verschrikkelijk."

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van misbruik, variërend van seksuele intimidatie tot verkrachting. De oud-topman van The Weinstein Company ontkent alles.