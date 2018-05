R. Kelly door ex-vriendin aangeklaagd voor seksueel misbruik

Rodgers ontmoette de zanger na afloop van een concert in Texas. Een paar maanden later zou hij haar naar New York hebben laten overkomen om daar een optreden bij te wonen.

In de aanklacht beweert de vrouw, die destijds negentien jaar was, dat hij die avond haar hotelkamer bestormde en tegen haar zin seks met haar had. Na afloop klaagde de muzikant dat ze saai was in bed, zo schrijven Amerikaanse media.

De twee zouden desondanks een relatie van een jaar hebben gehad, waarbij Rodgers geregeld door de zanger werd vastgehouden in kamers, studio's en auto's.

Rodgers zegt dat R. Kelly diens persoonlijke assistent de opdracht gaf ervoor te zorgen dat ze niet zou ontsnappen. Ze klaagt de muzikant aan voor seksueel geweld, vrijheidsberoving en het achterhouden van een soa. De muzikant zou haar met herpes besmet hebben.

Vrouwensekte

De 51-jarige Kelly wordt er al langer van beschuldigd dat hij meerdere jonge vrouwen om zich heen heeft verzameld wier leven hij in zijn eentje zou sturen.

Zo zouden zij in huizen wonen waarvan Kelly de huur betaalt, zich fysiek beschikbaar moeten stellen als de r&b-artiest daarom vraagt en zou hij hun mediagebruik volledig in de hand hebben. Kelly heeft deze beschuldigingen over een "vrouwensekte" altijd ontkend.