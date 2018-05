Franse filmmaker Luc Besson beschuldigd van verkrachting

Dat maakte de Franse televisiezender Europe 1 zaterdagavond bekend. De actrice heeft vrijdag aangifte gedaan.

Volgens de Franse media zouden Besson en de actrice elkaar al jaren kennen. De actrice zegt dat Besson iets in haar thee heeft gedaan in het Le Bristol hotel in Parijs, waardoor ze het bewustzijn verloor. Toen ze wakker werd, was de filmmaker haar aan het verkrachten. Dat zegt ze in een verklaring.

Besson vertrok vóór de actrice uit het hotel, waardoor zij voor alle kosten op moest draaien.

De advocaat van de filmmaker reageerde snel nadat de beschuldiging bekend werd. "Meneer Besson viel van zijn stoel toen hij dit nieuws hoorde en ontkent alle aantijgingen."

De Italiaanse actrice Asia Argento zei na een toespraak op het filmfestival in Cannes al acht maanden op de hoogte te zijn van het voorval. In haar toespraak zei ze dat "meer misbruikers uit de filmwereld zullen worden gepakt". Of ze daarmee specifiek op Besson doelde, heeft ze niet gezegd.