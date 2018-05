Actrice Asia Argento denkt dat 'meer Weinsteins worden ontmaskerd'

Argento is een van de vrouwen die Weinstein heeft aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Weinstein zou haar hebben verkracht tijdens het festival in Cannes in 1997. De actrice was toen 21 jaar oud. Volgens Weinstein stemde Argento destijds in met het seksuele contact.

"Het festival was het jachtterrein van Weinstein", zei Argento zaterdagavond in een speech kort voor de uitreiking van de Gouden Palm. "Weinstein zal nooit meer terugkeren in Cannes en worden gemeden door een filmgemeenschap die hem ooit omhelsde."

Ze kreeg een ovatie voor haar slotopmerking. "Zelfs vanavond zitten er schuldigen onder u die voor hun gedrag tegen vrouwen verantwoordelijk moeten worden gehouden. U weet wie u bent, maar het allerbelangrijkste is dat wij weten wie u bent, en we zullen u niet langer toestaan dat u ermee wegkomt."

Franse regisseur

De Franse regisseur Luc Besson zat ook in de zaal. Ongeveer op het moment dat Argento haar toespraak gaf, kwam naar buiten dat hij wordt beschuldigd van het drogeren en verkrachten van een Franse actrice.

Na afloop van haar toespraak zei Argento tegen The Hollywood Reporter dat ze al acht maanden van deze zaak wist.

De advocaat van Besson zegt dat de regisseur alles ontkent en geschokt is door de beschuldigingen.

Aankondiging

Argento zegt dat de organisatie van het festival niet direct enthousiast was over het idee dat ze een eigen toespraak wilde geven. Nadat ze was gevraagd om de vrouwelijke winnaar aan te kondigen, maakte ze direct duidelijk dat ze dat alleen wilde als ze haar eigen toespraak mocht geven.

"Dit is nodig. We moeten aandacht besteden aan de slachtoffers van de mensenhandel die jarenlang aan de gang was bij dit filmfestival", aldus Argento tegen The Hollywood Reporter.