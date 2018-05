Arie Boomsma op veertienjarige leeftijd seksueel misbruikt door vriend

Over het moment van misbruik, vertelt Boomsma zaterdag in de Volkskrant: "Hij bleef in die vriendengroep en ik zag dat hij vriendinnetjes had. Hij is dus geen homo, dacht ik dan."

"Ik vroeg me af of het een bewuste strategie van hem was geweest. Zo van: ik ga hem dronken voeren en daarna dwingen tot orale seks. Tot ik een andere jongen sprak die precies hetzelfde met hem had meegemaakt. Toen dacht ik: fjieuw, het lag dus niet aan mij. Dat was een opluchting."

Boomsma vertelt dat hij niet "gedwongen gedwongen" is. "Als ik het niet had gedaan, had hij mij niet geslagen of zo. Hij bracht het onder het mom dat een meisje dat straks ook bij mij ging doen en dat het daarom goed was te weten hoe het werkte. Daardoor heb ik lang getwijfeld of hij het echt als voorlichting bedoelde. Naïef natuurlijk. Maar ik had nog nooit wat gedaan op dat gebied, ik had nog niet eens haar op mijn lijf."

Eerder vertelde Boomsma dat hij ook seksueel geïntimideerd is door Job Gosschalk. Toch bleef hij met hem bevriend.