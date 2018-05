NBC wist niets van seksueel wangedrag Today Show-presentator Matt Lauer

Voor het onderzoeksrapport dat woensdag naar buiten kwam, zijn 68 getuigen geïnterviewd. Dat meldt NBC News. Het onderzoek is gedaan door een advocaat van NBC en door twee onafhankelijke advocatenkantoren.

De getuigen zijn positief over het gedrag van Lauer, maar vertellen wel dat zijn grapjes op de werkvloer vaak seksueel getint waren. "Verschillende vrouwen hebben op geloofwaardige wijze verteld dat Lauer hen graag op een seksuele manier complimenteerde met hun verschijning", staat er in het rapport. Als de vrouwen zijn opmerkingen negeerden, werden ze wel gewoon met rust gelaten. Daarom hebben zij ook nooit een klacht over hem ingediend bij het management.

In een reactie laat Lauer weten dat er bepaalde dingen in het rapport zijn waar hij het niet mee eens is. Welke dingen dat zijn, laat hij in het midden. "Ik heb 25 prachtige jaren bij de zender gehad, waarvan twintig jaar bij Today Show. Ik ben buitengewoon trots op wat wij als team bereikt hebben."

"Op 29 november 2017 werd ik door NBC ontslagen nadat ik had toegegeven dat ik in het verleden relaties heb gehad met collega's. Een dag later nam ik de verantwoordelijkheid voor die relaties, maakte mijn excuses bij de mensen die ik pijn had gedaan en beloofde om de schade weg te werken die ik bij mijn familie had veroorzaakt. Ik heb sindsdien elke dag gewerkt om die belofte na te komen."

Ontslagen

Eind november kwam naar buiten dat Lauer was ontslagen door het Amerikaanse televisienetwerk NBC, omdat hij "ongepast gedrag op de werkvloer" had getoond. De eerste beschuldiging kwam van een medewerker van de tv-zender, die sprak over een incident dat plaatsvond in 2014.

Beiden waren toen tijdens de Olympische Spelen in Sochi aan het werk. Het ongepaste gedrag van Lauer zou door zijn gegaan toen de presentator en de medewerker weer terug in de Verenigde Staten waren.

Lauer geldt als een gerenommeerde naam in de Amerikaanse media en journalistiek. De presentator is getrouwd met Nederlands model Annette Roque en heeft samen met haar drie kinderen: Jack Matthew, Romy en Thijs.