Aanklager zaak Weinstein stapt op vanwege beschuldigingen mishandeling

Vier vrouwen beschuldigen Schneiderman van mishandeling, meldt The New Yorker maandagavond. Twee van de vier vrouwen getuigen anoniem, de andere twee vertellen hun verhaal aan het tijdschrift.

De vrouwen beweren onder meer een seksuele relatie te hebben gehad met Schneiderman, die hen onder invloed van alcohol herhaaldelijk zou hebben geslagen en gewurgd.

Schneiderman ontkent iets verkeerds te hebben gedaan, maar neemt ontslag in het belang van het werk. Kort nadat the New Yorker met het verhaal naar buiten kwam riep de gouverneur van New York Schneiderman op om ontslag te nemen.

De vier hebben eerder geen aangifte gedaan, omdat Schneiderman ze zou hebben bedreigd. Volgens een woordvoerder van de procureur-generaal klopt het verhaal niet.

In een verklaring laat Schneiderman weten: “In intieme setting heb ik deelgenomen aan rollenspellen en andere seksuele activiteiten. Maar ik heb vrouwen nooit tot seks gedwongen. Dat is een grens die ik nooit zal overschrijden.”

Weinstein

Schneiderman diende in februari een aanklacht in tegen filmbedrijf The Weinstein Company en oprichters Robert en Harvey Weinstein. Redenen hiervoor zijn de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van Harvey Weinstein.

De oud-studiobaas wordt door meer dan zeventig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimidatie tot verkrachting. Door de beschuldigingen won de hashtag #MeToo vorig jaar snel aan bekendheid.