Zweedse Academie keurt aftreden leden Nobelprijs van Literatuur goed

Het ontslag werd mogelijk gemaakt door de tussenkomst van de Zweedse Koning Carl Gustaf, die de eeuwenoude statuten van de Academie aanvulde me ontslagrecht. Vroeger werden de plaatsen voor het leven toegewezen en konden ze pas na het overlijden van een lid worden bezet, ongeacht of het lid nog actief betrokken was of niet.

Op dit moment zijn nog slechts tien van de achttien leden van de Zweedse Academie actief. Vorige week stelde de jury de prijsuitreiking een jaar uit tot 2019.

Seksschandaal

De Zweedse Academie bestaat op dit moment uit slechts tien van achtien leden. Vorige week stelde jury de prijsuitreiking een jaar uit tot 2019, als gevolg van een seksschandaal rond de echtgenoot van een van de leden. De man van dichteres Katarina Frostensen, de Franse fotograaf Jean-Claude Arnault, wordt door achttien vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik.

Wat de kwestie extra pijnlijk maakt, is dat de Academie financiële bijdragen leverde aan een cultureel centrum van Frostenson en Arnault. Uit onderzoek door een Zweeds advocatenbureau is gebleken dat daarbij regels werden geschonden. Ook bleek dat de Academie in het verleden al was gewaarschuwd voor ongepast gedrag van Arnault. Met die informatie werd niets gedaan.

