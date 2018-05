Nobelprijs Literatuur dit jaar niet uitgereikt wegens schandaal binnen comité

De Zweedse Academie die de Nobelprijzen uitreikt heeft vrijdag aangekondigd dat de uitreiking van de meest prestigieuze literatuurprijs ter wereld niet doorgaat. Dat is voor het eerst in 75 jaar. Als compensatie worden volgend jaar twee winnaars gekozen, meldt het Zweedse persbureau TT.

Het besluit volgt op een crisisbijeenkomst op donderdag, waar het seksschandaal rond de echtgenoot van één van de comitéleden, dichteres Katarina Frostenson, werd besproken. Jean-Claude Arnault, een Franse fotograaf, wordt door achttien vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik.

Wat de kwestie extra pijnlijk maakt, is dat de Academie financiële bijdragen leverde aan een cultureel centrum van Frostenson en Arnault. Uit onderzoek door een Zweeds advocatenbureau is gebleken dat daarbij regels werden geschonden. Ook bleek dat de Academie in het verleden al was gewaarschuwd voor ongepast gedrag van Arnault. Met die informatie werd niets gedaan.

Sinds de beschuldigingen tegen Arnault bekend zijn, november vorig jaar, zijn zeker zes van de achttien leden van het comité waar zijn vrouw in zetelt opgestapt, inclusief de voorzitter. Zij maakten bezwaar tegen de weigering van Frostenson om op te stappen. Uiteindelijk deed de dichteres dat ook.

De leden van de toekenningscomités worden in principe voor het leven benoemd.

Wereldoorlogen

Het is sinds de eerste uitreiking in 1901 zes keer eerder voorgekomen dat er geen Nobelprijs voor Literatuur werd uitgereikt. Een schandaal was daar niet eerder de oorzaak van. In 1914, 1918 en 1940-1943 verhinderden de Eerste en Tweede Wereldoorlogen de uitreiking.

In 1935 was er ook geen prijs. De redenen daarvoor werden nooit bekendgemaakt, maar in de statuten van de Academie staat dat de uitreiking kan worden opgeschort als er in een jaar geen "belangrijke werken" op de nominatielijst staan, schrijft The Guardian.

De Nobelprijs voor Literatuur werd vorig jaar gewonnen door de Japans-Engelse schrijver Kazuo Ishiguro. Andere winnaars uit het verleden zijn Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa en Doris Lessing. In 2016 kreeg het toekenningscomité ook veel kritiek, toen zanger Bob Dylan als winnaar werd verkozen.

