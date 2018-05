Ook Cate Blanchett zegt slachtoffer te zijn van Harvey Weinstein

In het interview met Variety zegt Blanchett dat ze niet gedaan heeft wat Weinstein van haar vroeg. Volgens haar kwam dat niet ten goede van hun werkrelatie.

"Ik had een slecht gevoel over hem. Hij liet me vaak weten dat we geen vrienden zijn. Ik denk dat hij, zoals roofdieren dat doen, zich vooral richtte op de meest kwetsbaren", sprak Blanchett.

In het artikel komt Blanchett ook op voor Dylan Farrow, die haar vader Woody Allen heeft beschuldigd van seksueel misbruik in haar jongere jaren. "Dylan heeft duidelijk in pijn geleefd. Als de zaak niet goed genoeg is behandeld, dan moet hij heropend worden en opnieuw voor de rechter komen. Dat is de plek waar de oplossing voor dit soort kwesties ligt", aldus de actrice.