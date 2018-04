Onderzoek The New York Times naar Weinstein wordt verfilmd

De publicatie was het begin van de #metoo-beweging en leidde de val van Weinstein in. Vorige week werden de journalisten die het stuk schreven, Jodi Kantor en Megan Twohey, nog beloond met de prestigieuze Pulitzer-prijs.

De film wordt geproduceerd door Annapurna Pictures en Plan B Entertainment. Volgens een woordvoerder van Annapurna Pictures wordt het vergelijkbaar met de film Spotlight over het onderzoek van The Boston Globe naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Volgens de woordvoerder draait de film dus niet om Weinstein of de slachtoffers, maar om het journalistieke proces dat alles in gang heeft gezet.

Beschuldigingen

In het eerste artikel in oktober 2017 wordt Weinstein al door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. In de maanden daarna blijkt dat er nog tientallen vrouwen zijn met vergelijkbare ervaringen.