Verkrachtingsaanklacht tegen platenbaas Russell Simmons ingetrokken

Filmmaker Jennifer Jarosik deed in januari aangifte van misbruik door Simmons. Hij zou haar in 2016 bij hem thuis hebben verkracht. De muziekondernemer beweert echter dat de twee vrijwillige seks hadden.

Volgens The Hollywood Reporter hebben de partijen een schikking getroffen. Het is niet duidelijk of er geld is betaald. Jarosik had Simmons in eerste instantie voor 5 miljoen dollar aangeklaagd.

Simmons is nog wel verwikkeld in een andere rechtszaak. Een anoniem gebleven vrouw klaagde hem vorige maand voor 10 miljoen dollar aan wegens verkrachting.