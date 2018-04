Rose McGowan vond dag dat Weinstein Company failliet ging 'mooie dag'

"De reacties op #MeToo zijn overweldigend geweest", zegt McGowan woensdag in gesprek met de BBC.

"Het voelt als een eer om te fungeren als een soort verzamelaar van de pijn en verhalen van zoveel mensen die hun verhaal willen delen en 'me too' zeggen", vertelt de actrice.

"Ik hoop mensen te laten zien dat je samen veel kunt bereiken. Het kwaad is een veelkoppig monster en als je er één kop af snijdt, komt er al snel weer een ander tevoorschijn. Voor mij persoonlijk was de dag dat zijn (Harvey Weinstein red.) bedrijf bankroet ging dan ook een mooie dag."

De Charmed-actrice schreef een boek over de filmproducent, waarin ze beweert door hem verkracht te zijn. Ze was daarmee een van de eerste vrouwen die Weinstein beschuldigde van verkrachting. Daarna speelde ze een grote rol in het opzetten van de #MeToo-beweging, die tegen seksueel misbruik strijdt.

Geïntimideerd

Na het uitbrengen van haar boek zou McGowan gevolgd, geïntimideerd en gehackt zijn door medewerkers van Weinstein. Eerder werd al bekend dat de filmproducent journalisten, ex-spionnen en oud-militairen inzette om vrouwen die hem nu beschuldigen van seksuele intimidatie en misbruik te intimideren, zodat ze geen aangifte zouden doen.

The Weinstein Company kondigde eind februari zijn faillissement aan. Het lukte het bedrijf niet een overeenkomst te sluiten met investeerders. De onderneming had zichzelf te koop gezet na het nieuws over het seksueel wangedrag van mede-oprichter Harvey Weinstein.