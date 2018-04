Kemna Casting weet niets van 'Gosschalk-tapes'

Dat laat een woordvoerder vrijdag weten in reactie op berichten daarover van Nieuwe Revu op sociale media. "Wij weten niet van het bestaan van deze tapes en roepen iedereen die dat wel doet of er bang voor is, zich te melden bij onze vertrouwenspersoon", aldus de zegsvrouw.

Het bedrijf beklemtoont "niet te weten wat Job buiten het kantoor heeft gedaan". Het is bekend dat Gosschalk ook wel eens acteurs in zijn boerderij in Friesland ontving.

Nieuwe Revu publiceerde eerder deze week een grote reconstructie over de affaire Gosschalk. Uit gesprekken met tientallen niet bij naam genoemde acteurs kwam onder meer naar voren dat sommigen bang zijn dat er opnames zouden circuleren van het seksueel ongepaste contact dat de oud-castingdirector met hen had. Hoofdredacteur Jonathan Ursem, die op Twitter melding maakte van de vermeende tapes, laat desgevraagd weten dat het blad werkt aan een nieuwe publicatie over de zaak.

Zedenpolitie

Advocaat Richard Korver, die een aantal slachtoffers van Gosschalk vertegenwoordigt, roept mensen die weten van het bestaan van de tapes met klem op zich te melden bij de zedenpolitie in plaats van bij de vertrouwenspersoon van Kemna.

De politie Amsterdam doet al vijf maanden onderzoek naar de affaire Gosschalk-Kemna. Het team laat via een zegsman weten dat "het onderzoek nog steeds in volle gang is".

De politie roept mensen die alsnog aangifte willen doen van mogelijk seksueel ongepast gedrag door Gosschalk of een andere castingdirector op zich vooral te melden. Een woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of het mogelijke bestaan van de castingtapes deel uitmaakt van het onderzoek.

Tv-programma

Journalist Frank Waals vertelt vrijdag dat twee medewekers van Kemna Casting zouden meewerken aan een programma van AVROTROS, waarin zij vertellen over het bedrijf en hun ervaringen. Welk programma dit is, werd niet vermeld.

"Het zit twee medewerkers zo hoog, dat ze alle angst voor eventuele gevolgen opzij hebben gezet en een boekje open doen over de sfeer en de cultuur", vertelt Waals aan De Telegraaf. Eén van de medewerkers gaf als motivatie: "Ja, want ik ben helemaal klaar met dat bedrijf".