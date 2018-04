Acteursvakbond wil einde maken aan 'privé-ontmoetingen in hotelkamers'

Deze oproep doen zij in het licht van #MeToo, waarin meerdere acteurs en actrices hebben gemeld slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie of -misbruik. Dat meldt The Guardian donderdag.

Veel van de voorvallen, zoals in het geval bij de van misbruik beschuldigde filmbaas Harvey Weinstein, vonden plaats in een hotelkamer. Acteurs werden dan bijvoorbeeld gevraagd om hierheen te komen om te praten over een mogelijke filmrol.

De SAG heeft daarom richtlijnen opgesteld, waarmee wordt voorkomen dat producenten, regisseurs en andere hooggeplaatsten in de filmwereld afspraken laten plaatsvinden in hotelkamers of andere privévertrekken.

Zulke afspraken zouden volgens de vakbond alleen in publieke ruimtes moeten plaatsvinden. Mocht dit toch niet tot de mogelijkheden behoren, dan suggereert de SAG dat er een derde persoon bij de afspraak aanwezig is.

Uitroeien

Het advies is een nieuwe toevoeging aan richtlijnen die eerder door de vakbond zijn opgesteld, die moeten helpen om intimidatie en misbruik in de filmwereld uit te roeien.

Misbruik in de filmindustrie kreeg veel aandacht toen Weinstein in oktober vorig jaar werd beschuldigd van seksueel misbruik. Sindsdien kwamen er nog vele andere vermeende misbruik- en intimidatiezaken aan het licht. Zo loopt er ook een politieonderzoek naar acteur Kevin Spacey en zou regisseur Brett Ratner zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik.