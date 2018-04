Justitie Los Angeles bestudeert aanrandingszaak Kevin Spacey

De ontslagen House of Cards-acteur is door talloze mannen in de Verenigde Staten en Engeland beschuldigd van seksueel wangedrag. De politie in Londen onderzoekt ten minste drie aangiftes tegen de Oscarwinnende acteur.

Eind vorig jaar werd bekend dat er bij het Old Vic theater in Londen twintig klachten waren binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Spacey. De acteur was tussen 2004 en 2015 de artistiek directeur van het theater.

Spacey verblijft momenteel in een kliniek in Arizona, waar hij een behandeling krijgt tegen zijn seksverslaving.