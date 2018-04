Kemna Casting bevestigt nog bestaande band met Job Gosschalk

Dat bevestigt een woordvoerder van Kemna naar aanleiding van berichtgeving hierover in Nieuwe Revu.

"Het proces om de aandelen van Job Gosschalk over te dragen is in gang gezet. Maar dat duurt even", aldus de zegsvrouw. Zij verwacht dat het op korte termijn geregeld is. "Het zit in zijn laatste fase. Misschien nog een paar dagen."

In november werd bekend dat Gosschalk jarenlang acteurs onheus had bejegend. Kemna benadrukt dat Gosschalk verder geen enkele actieve functie meer heeft binnen het bedrijf.

De conclusie van Nieuwe Revu dat er na een half jaar nog weinig is gebeurd binnen het bedrijf, herkent Kemna niet. "Er is intern onderzoek gedaan en met alle werknemers gesproken. Ook is er onder meer een gedragscode en een klantenregeling opgesteld."

Meldpunt

Dinsdag werd na berichtgeving van Nieuwe Revu al duidelijk dat het meldpunt voor seksueel wangedrag in de film- en televisiesector nog altijd op zich laat wachten. De Nederlandse beroepsvereniging voor film- en televisiemakers wilde na de affaire een centraal punt waar acteurs en programmamakers met klachten over ongewenste omgangsnormen naartoe kunnen, maar de oprichting ervan verloopt "redelijk traag", aldus Ron Toekook van de beroepsvereniging.

"Ik vind dat het nu onderhand toch tijd wordt dat we iets moeten presenteren om de mensen die afhankelijk zijn van onze inzet gerust te stellen", zei hij dinsdag op BNR Nieuwsradio.