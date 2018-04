'Castingbureau Kemna Casting heeft nog altijd te veel macht'

Dat vertellen verschillende BN'ers in een woensdag te verschijnen stuk in Nieuwe Revu. Het verhaal over Gosschalk kwam destijds naar buiten naar aanleiding van een publicatie waar het blad al weken aan werkte.

"In Amerika zou Kemna niet meer bestaan en zou Job in de gevangenis zitten, maar hier zit de directie nog stevig in het zadel en is de boodschap die na het schandaal overblijft: niemand maakt ons iets en alle acteurs die hun bek opentrekken, zijn er geweest", vertelt Beau van Erven Dorens.

Gotspe

De presentator noemt het optreden van Kemna-directielid Marc van Bree bij RTL Late Night "de grootste gotspe". Van Bree vertelde in de talkshow onder meer dat Kemna pas wist van het misbruik op het moment dat Gosschalk zelf met een verklaring naar buiten kwam.

"Nee, er is niet nog iemand die fout is bij Kemna", citeert Van Erven Dorens het directielid. "'Oh ja?' had iemand moeten vragen. 'Hoe weet je dat zo zeker, terwijl je het ook dertig jaar niet gezien hebt bij Job?' Het werd niet gevraagd. Er lagen inmiddels al 23 klachten tegen een andere castingagent bij Kemna."

Volgens de presentator is deze zaak "groter dan Weinstein". "De dagbladen doen niets. Ze staan vol over #metoo en Weinstein, maar geen stuk over Job of Kemna. Vraag Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen maar waarom hij nog geen stuk geplaatst heeft over het grootste misbruikschandaal in de geschiedenis van de Nederlandse entertainmentwereld, in zijn stad nota bene."

In het stuk komen ook regisseur Martin Koolhoven, producent Joop van den Ende en acteur Yorick van Wageningen, die ook een "seksueel incident" meemaakte met Gosschalk, aan het woord. "Kemna laat een 'onafhankelijk' onderzoek doen, maar het is niets meer of minder dan een gesubsidieerde doofpot", aldus Van Wageningen.

In december zei Kemna Casting een gedragscode te hebben opgesteld voor medewerkers. Het bureau stelde "te hechten aan een veilige werkomgeving, waarin geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen, zoals machtsmisbruik of ongewenste intimiteiten".

Meldpunt

Verder zou er een meldpunt komen voor seksueel wangedrag in de film- en televisiesector, maar dat laat nog altijd op zich wachten. "Het gaat redelijk traag allemaal", zei Ron Toekook van de Nederlandse beroepsvereniging voor film- en televisiemakers op BNR Nieuwsradio.

Hij is betrokken bij de oprichting van het meldpunt. "Ik zit er zelf in en ik probeer er ook voor te zorgen dat er tempo gemaakt wordt. Want we zijn nu vijf maanden verder en ik vind dat het nu onderhand toch tijd wordt dat we iets moeten presenteren om de mensen die afhankelijk zijn van onze inzet gerust te stellen."

De Nederlandse beroepsvereniging voor film- en televisiemakers zocht zelf naar een vertrouwenspersoon, als eerste stap naar een meldpunt toe. "Die hebben we voor de kerst gevonden. Vervolgens bleek dat er heel weinig mensen waren die het durven de stap te nemen met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan."

Volgens Toekook maakt de monopoliepositie van Kemna Casting het voor acteurs lastig misbruik te melden. "Er is een beperkt aantal bedrijven die de films mogen gaan produceren en dus zijn er ook een beperkt aantal rollen beschikbaar voor acteurs. En als je dan een castingbureau hebt dat ervoor zorgt dat ze een heel goede verhouding hebben met de producenten, dan is de keuze voor acteurs om goede rollen te krijgen heel beperkt, omdat het altijd moet via het castingbureau."