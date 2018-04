Geoffrey Rush denkt na beschuldiging intimidatie niet meer te acteren

Dat blijkt uit documenten die zijn ingediend in een zaak die Rush (66) heeft aangespannen tegen The Daily Telegraph, schrijft ABC.

De Australische krant The Daily Telegraph publiceerde in 2017 een artikel waarin werd gemeld dat de The King's Speech-acteur ongepast gedrag heeft vertoond. De advocaat van de krant liet later weten dat Rush een tegenspeelster op vijf achtereenvolgende dagen op het podium zou hebben aangeraakt, tijdens een voorstelling van het stuk King Lear.

Continu pijn

De advocaten van de acteur zeggen dat Rush het gevoel heeft niet meer aan het werk te kunnen als acteur. "De aanklager heeft als direct gevolg van de publicaties ondervonden dat hij in Australië en ook internationaal nu telkens wordt geassocieerd met de #MeToo-beweging", staat in de verklaring die de advocaten hebben opgesteld.

Hierin staat ook dat Rush "continu pijn" ondervindt door de gevolgen van de gepubliceerde artikelen, in de vorm van "emotionele en sociale kwellingen". De acteur zou zijn huis nauwelijks meer verlaten, slecht eten, slaapproblemen hebben en ook medicijnen slikken tegen angst.

Vermoedelijk vindt de rechtszaak plaats in december.

"The Daily Telegraph heeft valse, lasterlijke en vernederende claims op zijn voorpagina geplaatst", zei Rush eerder. "Dit heeft onherstelbare schade aan mijn reputatie veroorzaakt en is extreem pijnlijk geweest voor mijn vrouw, mijn dochter en zoon, mijn familie en collega's in de film-, televisie- en theaterindustrie", aldus de acteur.