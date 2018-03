Oscar-president John Bailey mag aanblijven na afwijzing intimidatiezaak

In een verklaring laat de Academy, die de organisatie van de Oscars voor zijn rekening neemt, weten door te gaan met Bailey als president. "De commissie heeft unaniem bepaald dat er geen verdere maatregelen nodig zijn in deze kwestie. De bevindingen en aanbevelingen van de commissie zijn gerapporteerd aan de raad. John Bailey blijft president."

Hoewel er eerder sprake was drie klachten tegen Bailey, spreekt de Academie van slecht één claim, die werd ontvangen op 13 maart. Over de inhoud van de klacht doet de Academie, uit respect voor de privacy van de klager en de voorzitter, geen uitspraak.

Bailey zelf hield vol onschuldig te zijn. "De aanklachten zijn vals en alleen maar bedoeld om mijn carrière van 50 jaar te bezoedelen", zei hij daarover.

De 75-jarige Bailey trad in augustus 2017 aan als voorzitter. Bailey maakte carrière als cameraman in Hollywood en werkte onder meer aan Groundhog day, In the line of fire en The big chill.