Nieuwe aanklacht van seksueel misbruik tegen Russell Simmons

Dat schrijft TMZ.

Een vrouw beweert dat ze Simmons ontmoette bij een hiphopconcert, waarna hij haar uitnodigde backstage te komen. Na het concert bracht ze haar zoontje naar huis en ging ze met hem mee naar een feest.

Later belandden ze op zijn hotelkamer, waar hij aandrong op seks. "Ik heb seks met jou, of ik ga seks hebben met je zoontje. Kies maar", zou hij hebben gezegd. De vrouw weigerde, waarna ze naar eigen zeggen werd verkracht. Ze eist tenminste tien miljoen dollar van Simmons.

Bedrijven

In de afgelopen maanden kwamen al meerdere verhalen naar buiten van vrouwen die Simmons beschuldigen van misbruik. Hij stapte in november op bij zijn bedrijven, maar zegt dat hij nooit iemand heeft verkracht of misbruikt.

Ook in het geval van de nieuwe aangfite onkent de 60-jarige Simmons. "Ik heb me nooit gewelddadig of verkeerd gedragen ten opzichte van vrouwen."