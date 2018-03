Geheimhoudingscontracten slachtoffers Harvey Weinstein niet meer geldig

"Harvey Weinstein gebruikte geheimhoudingscontracten als wapen om zijn beschuldigers tot zwijgen te dwingen. Deze 'overeenkomsten' zijn met onmiddellijke ingang beëindigd", aldus Bob volgens The Wrap.

In een verklaring van het bedrijf staat verder: "Niemand zou bang hoeven te zijn om zijn verhaal te doen vanwege dreigementen. Het bedrijf bedankt alle dappere individuen die naar buiten zijn getreden. Jullie verhalen hebben een beweging geïnspireerd die voor verandering heeft gezorgd in dit land en de rest van de wereld."

De procureur-generaal van de staat New York, die de filmstudio en de twee broers persoonlijk aanklaagt wegens nalatigheid rond het misbruik, noemt de beslissing de contracten ongeldig te maken een keerpunt. "De toezegging van The Weinstein Company om slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag te bevrijden van deze restricties, zal eindelijk het geluid naar buiten brengen dat veel te lang is verstomd. Dit is een keerpunt in de strijd om de verwoestende gevolgen van seksuele misdragingen op de werkplek aan het licht te brengen."

Daarmee is de rechtszaak uiteraard niet van de baan. "Mijn team blijft zich tijdens het faillissementsproces inzetten voor de belangen van de slachtoffers", aldus de procureur-generaal. "We blijven werken aan het doel dat we hebben gesteld toen we hier aan begonnen: ervoor zorgen dat de slachtoffers worden gecompenseerd, dat personeelsleden worden beschermd en dat daders en degenen die hen in staat stelden hier niet rijker van worden."