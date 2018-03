Voorzitter Oscar-academy beschuldigd van seksuele intimidatie

Drie verschillende personen hebben een melding gemaakt van de vermeende intimidatie, meldt onder meer Variety vrijdag. Het is nog niet duidelijk waar Bailey precies van beschuldigd wordt.

In augustus werd Bailey verkozen tot nieuwe voorzitter van de Academy, de organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van filmkunst- en wetenschap. De bekendste activiteit van de organisatie is de jaarlijkse uitreiking van de Academy Awards, ook wel bekend als de Oscars.

Vervanging

Mocht Bailey als gevolg van de beschuldigingen moeten aftreden, dan zal hij worden vervangen door Lois Burwell, die momenteel vice-voorzitter is. De Academy, die ongeveer zesduizend leden telt, heeft eerder personen geschorst na beschuldigingen van seksueel misbruik en -intimidatie.

In oktober moest Harvey Weinstein de Academy verlaten. De van seksuele intimidatie beschuldigde acteur Casey Affleck mocht tijdens de meest recente Oscaruitreiking niet de prijs voor beste actrice uitreiken en was ook niet aanwezig bij de ceremonie.

John Bailey (75) werkte in Hollywood als cinematograaf van vele bekende films, waaronder Groundhog Day en As Good as it Gets.