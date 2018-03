'Politie New York gaat Harvey Weinstein arresteren'

De politie zou volgens website The Daily Beast voldoende bewijs tegen Weinstein hebben verzameld en de zaak hebben overgedragen aan justitie. Een woordvoerder van de officier van justitie in New York wilde geen commentaar geven.

Weinstein wordt sinds oktober door een groot aantal actrices beticht van seksueel misbruik. Velen van hen deden ook officieel aangifte tegen de machtige producent. De eerste die de zaak aanhangig maakte bij de politie was actrice Paz de la Huerta (Boardwalk Empire). Zij zegt dat Weinstein haar in 2010 tweemaal heeft verkracht.

De recherche heeft getuigen gezocht. Ook werden smartphonegegevens, zakelijke administratie van betrokkenen en medische informatie van slachtoffers bekeken.

Rechtbank

Volgens intimi zou de politie diverse getuigen erop hebben voorbereid dat zij hun verklaring voor de rechtbank moeten gaan doen.

Niet alleen de politie in New York heeft een onderzoek ingesteld naar Weinstein. Ook in Los Angeles zijn er zeker vijf aangiften gedaan tegen de producent en in Londen drie. Weinstein ontkent via zijn advocaten nog steeds alle aantijgingen.