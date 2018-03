Serie Transparent dit jaar niet te zien door vertrek Jeffrey Tambor

Volgens The Hollywood Reporter gaat de productie van het vijfde seizoen mogelijk pas aan het eind van dit jaar van start, waardoor de première verschuift van 2018 naar 2019.

Het is nog niet duidelijk hoe veel afleveringen er herschreven moeten worden nu hoofdrolspeler Tambor niet meer te zien is in de serie, die draait om een transseksueel personage. Ook is nog niet bekendgemaakt of een andere acteur zijn rol zal overnemen, of dat het personage geheel uit de Golden Globe-winnende serie zal verdwijnen.

Beschuldigingen

Begin november plaatste de voormalig assistente van Tambor, Van Barnes, een bericht op haar afgeschermde Facebook-pagina, waarin ze melding maakte van Tambor's ongepaste gedrag.

Niet lang daarna volgde een tweede beschuldiging. Tracy Lynette, een collega van de acteur bij Transparent, beweerde dat de Golden Globe-winnaar haar ten minste "een keer fysiek heeft lastig gevallen." Ook zou hij meerdere malen seksuele toespelingen en opmerkingen hebben gemaakt.

Eind november werd Tambor door een derde vrouw beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Visagiste Tamara Delbridge, die met de acteur samenwerkte bij de film Never Again in 2001, claimde dat Tambor haar probeerde te kussen, terwijl ze dit niet wilde.