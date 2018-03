Mannen in Hollywood richten in navolging van #MeToo eigen beweging op

Met de beweging, die onder andere werd opgericht door de acteurs David Schwimmer en David Arquette, willen de mannen in kwestie opkomen voor slachtoffers van seksueel misbruik.

In een open brief roepen ze hun mannelijke collega's op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Door middel van een campagne willen ze meer mannen uitdagen om hun privileges en podium te gebruiken om vrouwen te helpen. Volgens de beweging is hun campagne met opzet van start gegaan in de week voorafgaand aan de Oscaruitreiking.

Bewondering

"Wij bewonderen de mensen die hun verhalen over intimidatie, misbruik, geweld met ons gedeeld hebben (...)", staat er in de brief te lezen.

"Maar onze bewondering is niet genoeg. Als mannen hebben wij de speciale verantwoordelijkheid om dit misbruik te voorkomen. Het meest krachtige wat wij dan ook kunnen doen is aan andere mannen - inclusief hun vrienden en collega's - duidelijk maken dat seksuele intimidatie en misbruik gewoonweg niet acceptabel zijn (...)."

De brief besluit met: "We hopen dat dit initiatief andere mannen zal inspireren zich aan te sluiten bij ons. (...) Tot nu toe bestaan we nog uit een kleine groep. Dit moet veranderen. Het is tijd dat we #AskMoreOfHim."