Overzicht: De beschuldigingen en wetenswaardigheden rondom #metoo

Wereldwijd voelen talloze vrouwen en mannen zich door de openheid van de Weinstein-slachtoffers gesterkt om ook met hun verhaal over seksueel misbruik en wangedrag naar buiten te komen. Er gaat een beerput open rondom ontoelaatbaar seksueel gedrag van hooggeplaatste personen, of dit nu acteurs, sportcoaches, politici of mediatycoons zijn.

De hashtag #metoo, die oorspronkelijk in het leven wordt geroepen voor mensen die hun verhaal op sociale media willen delen, wordt het symbool voor de zwijgcultuur die jarenlang gold op het gebied van ongewenste seksuele intimidatie.

Wat is er sinds de eerste beschuldigingen rond Harvey Weinstein allemaal gebeurd rond #metoo? NU.nl zet het voor je op chronologische volgorde.

2017

5 oktober:

Meerdere vrouwen, waaronder actrice Ashley Judd, beschuldigen in een artikel in The New York Times filmproducent Harvey Weinstein van seksueel wangedrag.

7 oktober:

Filmmaatschappij Weinstein Company maakt bekend een externe advocaat in te huren om onafhankelijk onderzoek te doen naar de beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen Weinstein.

9 oktober:

Harvey Weinstein wordt ontslagen door The Weinstein Company.

10 oktober:

Weinstein wordt door drie nieuwe vrouwen beschuldigd van verkrachting. Ook lekt er een mail uit waarin hij, vlak voor zijn ontslag bij zijn eigen bedrijf, aan topproducenten in Hollywood vraagt om hem te hulp te schieten.

11 oktober:

Georgina Chapman, de vrouw van Harvey Weinstein, verlaat haar echtgenoot.

Actrice en model Cara Delevingne vertelt dat Weinstein haar tijdens een zakelijke ontmoeting ongepaste seksuele vragen stelde en haar probeerde te zoenen.

12 oktober:

De politie in Londen en New York starten een onderzoek naar de aantijgingen rond Harvey Weinstein.



Het hoofd van filmstudio Amazon Studios, Roy Price, neemt ontslag nadat producer Isa Hackett hem in The Hollywood Reporter beschuldigt van seksueel wangedrag en oneerbare voorstellen.

13 oktober:

Actrice Rose McGowan beschuldigt Weinstein van verkrachting.

14 oktober:

Weinstein wordt uit het comité van de Oscars gezet.

15 oktober:

Actrice Alyssa Milano roept vrouwen op te tweeten met de hashtag #metoo als zij slachtoffer zijn geweest van seksueel wangedrag.

17 oktober:

Weinstein neemt ontslag als lid van de raad van bestuur van zijn bedrijf, The Weinstein Company. Hij werd op 8 oktober al ontslagen als president van het bedrijf.

18 oktober:

Turnster McKayla Maroney tweet dat ze seksueel misbruikt is door haar voormalige teamarts Larry Nassar. In februari 2017 traden drie voormalige Amerikaanse topturnsters al in de openbaarheid over vermeend seksueel misbruik door dezelfde dokter, die in 2015 al wegens eerdere beschuldigingen ontslagen werd door de Amerikaanse turnbond. Sinds september 2017 meldden zich al meer dan zestig vrouwen die Nassar beschuldigen van seksueel misbruik.

20 oktober:

De politie van Los Angeles stelt een onderzoek in naar Harvey Weinstein.

Quentin Tarantino, die goede vrienden is met Weinstein, zegt jarenlang af te hebben geweten van de seksuele intimidaties van vrouwen door Weinstein.

22 oktober:

Regisseur James Toback (Bugsy) wordt door 38 vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie.

23 oktober:

Journalist en presentator Jelle Brandt Corstius schrijft in een artikel in Trouw in het begin van zijn televisiecarrière gedrogeerd en seksueel misbruikt te zijn. Hierbij noemt hij niet de naam van de man die hij beticht.

Het Openbaar Ministerie in New York kondigt aan onderzoek te gaan doen binnen de New Yorkse vestiging van The Weinstein Company.

27 oktober:

Theaterregisseur Ruut Weissman besluit om niet aanwezig zijn bij de première van zijn voorstelling Fiddler on the Roof, na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Zangeres en celliste Michelle Courtens zou in 2015 negatieve ervaringen met hem hebben gehad. Ook wordt hem verweten als toenmalig artistiek leider van de Amsterdamse Theaterschool niet in zou hebben ingegrepen toen docent Jappe Claes grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Ook zou Weissmann zelf relaties hebben gehad met verschillende studentes.

29 oktober:

Acteur Anthony Rapp beschuldigt Kevin Spacey ervan hem in 1986 op 14-jarige leeftijd te hebben aangerand.

Actrices Annabella Sciorra en Daryl Hannah vertellen in een artikel in The New Yorker dat ze respectievelijk verkracht en aangerand zijn door Harvey Weinstein.

30 oktober:

Gijs van Dam, zie zich herkent in de verhalen van Jelle Brandt Corstius, ontkent in het programma Pauw dat hij Brandt Corstius seksueel heeft misbruikt en doet aangifte tegen de journalist wegens smaad en laster.

31 oktober:

Jelle Brandt Corstius laat weten "kwaad" en "verdrietig" te zijn na de uitzending van Pauw en aangifte te gaan doen tegen Van Dam wegens verkrachting. Eerder liet hij weten daar van af te zien, omdat hij dacht dat het vermeende delict verjaard zou zijn en er bovendien geen getuigen zouden zijn.

Harvey Weinstein wordt levenslang geschorst door de producersvereniging Producers Guild of America (PGA).

De productie van het zesde en laatste seizoen van House of Cards wordt stilgelegd omdat Netflix de beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van hoofdrolspeler en producent Kevin Spacey wil onderzoeken.

De organisatie achter de Internationale Emmy Awards besluit Spacey geen oeuvreprijs aan te bieden tijdens de jaarlijkse awardshow.

CBS onderzoekt een beschuldiging van Ariane Bellamar die zegt door acteur Jeremy Piven te zijn aangerand tijdens het filmen van de serie Entourage. Piven zegt dat hij onschuldig is.

1 november:

Acteur Dustin Hoffman wordt door schrijfster Anna Graham Hunter ervan beschuldigd dat hij haar "seksueel heeft lastiggevallen".

2 november:

Filmstudio's Sony en TriStar schrappen de Oscarcampagne voor All the Money in the World, de nieuwe film van Kevin Spacey.

Jeremy Piven wordt door een tweede vrouw, actrice Cassidy Freeman, beschuldigd van seksueel misbruik.

3 november:

Actrice Paz de la Huerta beschuldigt Weinstein ervan haar twee keer verkracht te hebben.

Acht medewerkers en oud-medewerkers van de Netflix-serie House of Cards zeggen op de set seksueel te zijn geïntimideerd door Spacey.

De Britse politie doet onderzoek naar een aanklacht van seksueel misbruik door Spacey, afkomstig van een anonieme acteur.

4 november:

Netflix stopt hun samenwerking met Spacey. De zender laat ook weten wel gewoon door te gaan met haar samenwerking met That '70s Show-acteur Danny Masterson die door vier vrouwen wordt beschuldigd van verkrachting.

5 november:

Uma Thurman, die als actrice vaak samenwerkte met Harvey Weinstein, laat weten "te boos te zijn om te reageren" op de beschuldigingen rond de filmproducent.

Harry Dreyfuss, zoon van Oscarwinnaar Richard Dreyfuss, heeft zich aangesloten bij de inmiddels tien mannen die zeggen seksueel misbruikt te zijn door Kevin Spacey.

6 november:

De feestelijke première van de Kevin Spacey-film All the Money in the World wordt afgelast.

7 november:

Harvey Weinstein wordt voor het leven geschorst door de Television Academy, de organisatie achter de Primetime Emmy Awards.

Ook wordt bekend dat de producent gebruik maakte van journalisten, ex-spionnen en oud-militairen om vrouwen die hem nu beschuldigen van seksuele intimidatie en misbruik, er van te beletten aangifte te doen.

De Nederlandse regisseur en voormalig castingdirecteur Job Gosschalk (Alles is liefde) legt zijn werkzaamheden neer omdat hij in het verleden "over grenzen" heen zou zijn gegaan in zijn omgang met acteurs. Meerdere acteurs doen diezelfde dag aangifte tegen hem wegens seksuele intimidatie.

Actrice Kristina Cohen beschuldigt Gossip Girl-acteur Ed Westwick van verkrachting.

8 november:

Een oud-beveiliger beticht Mariah Carey van seksuele intimidatie.

Charlie Sheen ontkent het verhaal van acteur Dominick Brascia, dat hij in 1986 de toen 13-jarige acteur Corey Haim zou hebben verkracht op de set van de film Lucas.

Jelle Brandt Corstius doet officieel aangifte tegen zijn vermeende verkrachter Gijs van Dam. Zijn aangifte wordt ondersteund door verschillende getuigen.

9 november:

Een tweede vrouw, voormalig actrice Aurélie Wynn, beschuldigt Ed Westwick van verkrachting.

Actrice Portia de Rossi beschuldigt Steven Seagal van seksuele intimidatie.

Christopher Plummer zal Kevin Spacey gaan vervangen in de film All the Money in the World.

De Amerikaanse acteur Terry Crews doet aangifte van aanranding door een "topman uit de entertainmentwereld".

Jeremy Piven wordt door een derde vrouw, Tiffany Bacon Scourby, beschuldigd van seksueel misbruik. Piven ontkent iets fout te hebben gedaan.

10 november:

Louis C.K. bevestigt dat de verhalen van verschillende vrouwen die hem de dag ervoor van seksuele intimidatie beschuldigden, kloppen.

Twee BBC-shows waarin Ed Westwick een rol speelt, worden uitgesteld naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel misbruik die hij heeft gekregen.

13 november:

Castingbureau Kemna Casting staakt alle samenwerkingsverbanden met de in opspraak geraakte Job Gosschalk.

14 november:

Een 26-jarige actrice komt naar buiten met het verhaal dat acteur Tom Sizemore in 2003 van de set van de film Born Killers zou zijn weggestuurd omdat hij haar op 11-jarige leeftijd in haar kruis betast zou hebben.

15 november:

Ed Westwick ontvangt een derde beschuldiging van seksueel misbruik, dit keer van voormalig directie-assistente Rachel Eck.

Tom Sizemore verliest een filmrol na de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres.

16 november:

Twintig medewerkers van het Britse theater The Old Vic claimen door Spacey te zijn geïntimideerd in de tijd dat hij daar werkte.

De Amerikaanse democratische senator Al Franken wordt door omroepmedewerkster en model Leeann Tweeden beschuldigd van seksueel misbruik.

Een groep van 25 actrices en vrouwelijke crewleden van de E!-serie The Royals beschuldigt uitvoerend producent Mark Schwahn van herhaalde ongewenste seksuele intimidatie op de set.

17 november:

Jason Mojica, het hoofd van de documentaire-afdeling van Vice wordt geschorst nadat hij door een voormalig collega beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

De Amerikaanse presentator Ryan Seacrest wordt door zijn voormalig styliste beschuldigd van seksueel wangedrag. Seacrest ontkent de aantijging.

Kemna Casting stelt een onderzoek in naar een tweede medewerker van het castingbureau.

19 november:

The Observer laat weten een lijst in handen te hebben met daarop 43 mannen en 48 vrouwen in de filmindustrie, die is opgesteld door Harvey Weinstein. Hij zou een team hebben ingehuurd dat verantwoordelijk was voor onderzoek naar deze groep mensen. Op die manier hoopte de filmproducent dat de beschuldigingen over seksueel misbruik niet naar buiten zouden komen.

20 november:

Acteur Jeffrey Tambor laat weten "geen mogelijkheid meer te zien om terug te keren" in de serie Transparent, nadat hij door twee vrouwen van seksueel ontoelaatbaar gedrag beschuldigd wordt.

De Amerikaanse krant The New York Times schorst de bekende verslaggever Glenn Thrush na beschuldigingen van seksueel wangedrag door verscheidene vrouwen.

21 november:

De Amerikaanse presentator Charlie Rose wordt ontslagen door zenders CBS en PBS nadat hij door acht vrouwen beschuldigd is van ongewenste intimiteiten.

John Lasseter trekt zich per direct terug als hoofd-animatie van Disney en Pixar nadat hij naar eigen zeggen "misstappen" heeft begaan.

22 november:

De politie in Londen onderzoekt een nieuwe beschuldiging van aanranding door Kevin Spacey. Het gaat om een incident uit 2005.

Backstreet Boy Nick Carter wordt door voormalig popster Melissa Shuman beschuldigd van verkrachting. Het incident zou in 2002 hebben plaatsgevonden. De zanger ontkent de aantijging en zegt "geschockeerd" en "verdrietig" te zijn over de beschuldigingen van Shuman.

Voormalig teamarts Larry Nassar van de Amerikaanse turnbond bekent dat hij vrouwen en meisjes binnen de ploeg seksueel heeft misbruikt

23 november:

Transparent-acteur Jeffrey Tambor wordt door een derde vrouw, visagiste Tamara Delbridge beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag tijdens de opnames van de film Never Again in 2001.

Een vierde vrouw beweert dat Jeremy Piven "zich seksueel aan haar op heeft gedrongen". Het gaat om Anastasia Taneie, die in 2009 een figurant was bij Entourage, de serie waarin Piven speelde.

25 november:

Regisseur Ruut Weissman wijst in een interview met Het Parool de eerdere beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de hand. "Het is totaal niet aan de orde. Nul. Nog nooit gebeurd."

De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) zegt een vertrouwenspersoon aan te willen stellen wegens de "recente berichten over (seksueel) machtsmisbruik."

27 november:

Voor het eerst sinds het naar buiten komen van het seksueel misbruik-schandaal rond Harvey Weinstein, wordt er een rechtszaak tegen de filmproducent aangespannen, door een Britse vrouw die hem beschuldigt van seksuele intimidatie.

28 november:

Televisiezender CBS besluit de serie Wisdom of the Crowd, waar Jeremy Piven in speelt, te beëindigen.

29 november:

Matt Lauer, presentator van het Amerikaanse programma The Today Show, wordt door zender NBC ontslagen nadat hij door meerdere collega's van seksueel wangedrag beschuldigd wordt.

Voormalig teamarts Larry Nassar van de Amerikaanse turnbond bekent voor een rechtbank in Michigan schuld in nog eens drie gevallen van seksueel misbruik.

30 november:

Russell Simmons, de medeoprichter van het legendarische platenlabel Def Jam, kondigt aan zich terug te trekken uit zijn bedrijven. Hij wordt door meerdere vrouwen van seksueel misbruik beschuldigd.

De Amerikaanse toneelschrijver, regisseur en scenarioschrijver Israel Horovitz, die meer dan zeventig toneelstukken op zijn naam heeft staan en de vader van Beastie Boy Adam Horovitz is, wordt door negen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi roept haar partijgenoot John Conyers op om af te treden. De Amerikaanse politicus wordt door meerdere voormalige vrouwelijke stafleden beschuldigd van seksuele intimidatie.

1 december:

Kemna Casting stelt een gedragscode op voor hun medewerkers, waarin het castingbureau stelt "te hechten aan een veilige werkomgeving, waarin geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen zoals machtsmisbruik of ongewenste intimiteiten".

4 december:

De Metropolitan Opera in New York ontslaat dirigent James Levine na drie beschuldigingen van seksueel misbruik.

5 december:

Prison Break-acteur Robert Knepper wordt door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

De Amerikaanse democraat John Conyers treedt af als lid van het Huis van Afgevaardigden, nadat hij door voormalige stafleden beschuldigd werd van seksueel wangedrag.

6 december:

Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine roept de #metoo-beweging uit tot Time Persons of the Year.

Zes vrouwen dienen gezamenlijk een formele aanklacht in tegen filmproducent Harvey Weinstein en The Weinstein Company. Het is de eerste officiële aanklacht die is neergelegd bij een rechtbank in New York.



De Democratische senator Al Franken stapt op uit de Amerikaanse senaat nadat acht vrouwen hem beschuldigen van seksueel misbruik. Franken zegt dat een aantal beschuldigingen niet waar zijn, de resterende gevallen zegt hij zich anders te herinneren.

Danny Masterson wordt alsnog ontslagen door Netflix. De acteur zal niet meer te zien zijn in de nog lopende serie The Ranch.

8 december:

De Republikeinse afgevaardigde Trent Franks stapt op uit de Amerikaanse Senaat na klachten van twee medewerkers over grensoverschrijdend gedrag.

Regisseur Bryan Singer, bekend van de succesvolle X-Men filmreeks, wordt beschuldigd van verkrachting door Cesar Sanchez-Guzman, die ten tijde van het incident 17 jaar zou zijn geweest.

Geoffrey Rush klaagt The Daily Telegraph aan omdat de Australische krant hem onjuist zou hebben beschuldigd van ongepast gedrag tijdens een toneelproductie van King Lear.

9 december:

Dustin Hoffman wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie. De acteur zou in 1983 tijdens meerdere opvoeringen van het toneelstuk Death of a Salesman een actrice ongewenst hebben aangeraakt.

11 december:

Nadat hij door vier vrouwen beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, neemt de bekende Amerikaanse tv-kok Mario Batali ontslag bij zijn kookprogramma en trekt zich terug als eigenaar van zijn restaurantketen.

12 december:

Een commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries concludeert dat seksuele intimidatie en misbruik in de sport vaak voorkomen. Van de ondervraagde sporters, bijna tweeduizend Nederlanders tussen de 18 en 50 jaar, had 12 procent als kind minimaal één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 4 procent zegt te maken te hebben gehad met ernstige vormen als aanranding en verkrachting.

13 december:

Salma Hayek schrijft in een opiniestuk in The New York Times dat Harvey Weinstein haar meermaals op een seksuele manier belaagde toen ze samenwerkten voor de film Frida. Zo zou de producent geprobeerd hebben haar te dwingen een seksscène te spelen met een andere vrouw.

14 december:

Hiphopondernemer Russell Simmons wordt door drie nieuwe vrouwen beschuldigd van verkrachting.

Harvey Weinstein laat weten dat hij zich niet kan herinneren Salma Hayek ooit onder druk te hebben gezet om een seksscène te spelen met een andere vrouw.

15 december:

Nog eens drie vrouwen beschuldigen Dustin Hoffman van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Amerikaanse mode-agent Kelly Cutrone beschuldigt hiphopondernemer Russell Simmons van poging tot verkrachting.

17 december:

De entertainmentsector in de Verenigde Staten richt een commissie op die gaat strijden tegen seksuele intimidatie in Hollywood. De commissie bestaat uit belangrijke mensen uit de film- en televisiewereld.

Kiss-voorman Gene Simmons wordt door een radiopresentatrice aangeklaagd voor seksueel wangedrag. Volgens haar maakte de bassist ongewenste avances en zou hij haar hebben vastgegrepen.

19 december:

Silicon Valley-acteur T.J. Miller wordt door een anonieme vrouw beschuldigd van seksueel geweld.

21 december:

Russell Simmons wordt door nog vier vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

22 december:

Een tweede vrouw beschuldigt acteur Sylvester Stallone van seksueel misbruik. Volgens de onbekende vrouw verkrachtte de acteur haar twee keer.

23 december:

CEO Sam Haskell van de organisatie die de Miss America-verkiezing organiseert, treedt af. Hij neemt dit besluit nadat The Huffington Post ongepaste, vulgaire e-mails van hem publiceert.

24 december:

Vice ligt onder vuur door berichten die naar buiten zijn gekomen over de cultuur van seksueel misbruik binnen het bedrijf. Er zou zeker zes keer een schikking zijn getroffen om seksueel wangedrag stil te houden.

28 december:

Danny Masterson wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting, dit keer door zijn ex-vriendin Bobette Riales. De That '70s Show-acteur zou haar in 2000 seksueel hebben misbruikt. Masterson werd in maart 2017 al door vier andere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik

2018

1 januari:

Uit protest tegen seksueel wangedrag in Hollywood richten meer dan 300 vrouwen die in Hollywood werken, de Times Up beweging op. De organisatie wil geld inzamelen om vrouwen, die mannen aanklagen wegens seksueel geweld, juridisch bij te kunnen staan.

2 januari:

Vice-directeur Andrew Creighton en Mike Germano, hoofd van de digitale afdeling van het mediabedrijf, worden geschorst nadat zij zijn beschuldigd van wangedrag.

4 januari:

D66 wil een intern onderzoek bij de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en op alle ministeries naar seksuele intimidatie.

5 januari:

UTA, het bedrijf dat That '70s Show-acteur Danny Masterson vertegenwoordigde, verbreekt hun samenwerking met de acteur die in opspraak raakte na vier beschuldigingen van verkrachting.

De Canadese filmmaker en Oscarwinnaar Paul Haggis wordt door vier vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Twee van hen zeggen door Haggis verkracht te zijn.

8 januari:

Bijna alle sterren op de rode loper bij de Golden Gobes geven gehoor aan de oproep om gekleed in het zwart te verschijnen bij de awardshow om zo te protesteren tegen seksueel geweld in Hollywood.

James Franco wint de Golden Globe voor beste acteur in The Disaster Artist. Vrijwel meteen na zjn speech wordt de acteur op Twitter indirect beschuldigd van seksueel wangedrag door actrice Ally Sheedy.

9 januari:

Stripauteur Stan Lee (95) wordt beschuldigd van het aanranden van verpleegsters in zijn woning in de Hollywood Hills. De Marvellegende zou verschillende verpleegsters, die hij heeft ingehuurd om voor hem te zorgen, meerdere malen hebben lastig gevallen.

Honderd Franse vrouwen werkzaam in de media en cultuur, waaronder actrice Catherine Deneuve, reageren in een open brief op de 'heksenjacht' die in hun ogen is ontstaan na de aantijgingen aan het adres van de van misbruik beschuldigde Harvey Weinstein.

10 januari:

Michael Douglas maakt zelf bekend dat hij wordt beschuldigd van ongepast seksueel gedrag. De acteur ontkent de aantijging dat hij in het bijzin van een oud-werknemer gemasturbeerd zou hebben, en wil naar eigen zeggen zijn kant van het verhaal naar buiten brengen voordat de beschuldiging wordt gepubliceerd.

James Franco ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel wangedrag. Franco deed de uitspraak nadat actrice Ally Sheedy suggereerde dat er tussen hem en haar iets was gebeurd.

11 januari:

Acteur James Franco wordt door vijf nieuwe vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

12 januari:

Regina Simons, een figurante die meespeelde in Steven Seagal's film On Deadly Ground, beschuldigt de acteur ervan haar verkracht te hebben in 1993.

14 januari:

Fotografen Mario Testino en Bruce Weber liggen onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie en wangedrag. De twee zijn door verschillende bladen, waaronder Vogue, opzij gezet.

Een fotografe beschuldigt de Amerikaanse komiek Aziz Ansari van seksueel wangedrag. Ansari laat weten dat hij tijdens de bewuste avond het idee had dat de seks "absoluut met wederzijdse instemming" plaatsvond. Ook zegt hij #metoo en andere initiatieven nog altijd een warm hart toe te dragen.

15 januari:

Catherine Deneuve heeft haar excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld die beledigd waren door een open brief die zij ondertekende. Daarin lieten de Franse actrice en 99 collega's weten dat de #metoo-beweging te veel een heksenjacht is geworden.

De politie van Los Angeles stelt een onderzoek in naar een beschuldiging van seksueel misbruik aan het adres van Steven Seagal.

16 januari:

De Nederlandse podiumkunsten-, film- en televisiesector richten een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen op, waar acteurs en actrices die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie kunnen aankloppen.

De politie in Londen onderzoekt een nieuwe aanklacht tegen Kevin Spacey wegens aanranding.

Actrice Tracey Birdsall claimt dat zanger Seal haar in 2016 tegen haar wil probeerde te zoenen, seksueel getinte opmerkingen zou hebben gemaakt en aan haar borsten hebben gezeten. De zanger ontkent alle aantijgingen.

19 januari:

Een oud-medewerker van Michael Douglas zegt seksueel geïntimideerd te zijn door de acteur. Op 10 januari ontkende Douglas al op handen zijnde aantijgingen.

Het bestuur van de Producers Guild of America, een beroepsvereniging van film- en televisieproducenten, heeft richtlijnen opgesteld die met alle leden van het bestuur worden gedeeld.

24 januari:

Larry Nassar, de voormalige teamarts van de Amerikaanse turnselectie, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar voor seksueel misbruik van minderjarige turnsters.

25 januari:

Televisieproducent Jennifer Jarosik, een van de vrouwen die zegt verkracht te zijn door voormalig hiphopondernemer Russell Simmons, klaagt hem aan voor ruim 4 miljoen euro.

Lou Anna Simon, de hoogste baas van de Michigan State Universiteit, treedt af vanwege het misbruikschandaal rond turnarts Larry Nassar. Zij neemt haar verantwoordelijkheid en snapt dat zij als medeschuldige wordt gezien.

Voor het eerst in 38 jaar is Ron Jeremy niet aanwezig bij de AVN Adult Entertainment Expo and Awards in Las Vegas, omdat hij op de zwarte lijst staat. Jeremy zou de gedragsregels van de branche overtreden hebben en zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag.

Anne Heche zegt slachtoffer te zijn van het vermeende ongepaste gedrag van Harvey Weinstein. Ze beschuldigt de filmbaas ervan dat hij haar ontslagen heeft nadat ze orale seks weigerde.



De Time's Up beweging vraagt alle genodigden van de Grammy’s een witte roos te dragen om een signaal af te geven tegen seksueel wangedrag en ongelijkheid.

26 januari:

Sandeep Rehal, de oud-assistent van Harvey Weinstein, klaagt haar oude baas, The Weinstein Company en het management van het bedrijf aan. Rehal zou vuile klusjes voor de producent hebben moeten opknappen, zoals zijn gebruikte condooms opruimen en sperma van zijn kantoorbank afvegen.

Het blad Vanity Fair heeft acteur James Franco, wegens de diverse beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres, geschrapt van de cover van de speciale Hollywood-editie. De acteur werd digitaal uit een groepsfoto verwijderd.

De Canadese minister van Sport neemt ontslag na aantijgingen van ongepast gedrag.

Het gehele bestuur van de Amerikaanse turnfederatie stapt op naar aanleiding van het misbruikschandaal rond Larry Nassar. Ook atletiekdirecteur Mark Hollis van de Michigan State University legt zijn functie neer.

27 januari:

De schatrijke casinotycoon Steve Wynn stapt op als bestuurslid van het Republikeins Nationaal Comité (RNC), na beschuldigingen van seksuele intimidatie.

28 januari:

Acteur Jeremy Piven wordt door nog eens drie vrouwen van seksueel misbruik verdacht. Dat brengt het aantal op zeven vrouwen.

31 januari:

Harvey Weinstein reageert voor het eerst sinds maanden officieel op de aantijgingen van seksueel wangedrag en misbruik die tegen hem zijn geuit. In een verklaring haalt de filmproducent hard uit naar actrice Rose McGowan.

1 februari:

Paul Marciano, een van de oprichters van het wereldberoemde modemerk Guess, wordt door Kate Upton beschuldigd van seksueel wangedrag. Het mode-icoon zou haar hebben betast en tegen haar wil hebben gekust tijdens een fotoshoot toen zij achttien was. Marciano laat weten onschuldig te zijn.

Het onderzoek naar seksueel wangedrag van Ryan Seacrest is door de Amerikaanse zender E! gesloten. Volgens de zender is er bij een extern uitgevoerd onderzoek te weinig bewijs gevonden dat beschuldigingen daarover ondersteunt.

3 februari:

In een interview met The New York Times claimt actrice Uma Thurman dat ook zij slachtoffer is van Harvey Weinstein. Hij zou haar in de jaren negentig aangerand hebben.

5 februari:

Larry Nassar wordt voor nog eens veertig tot 125 jaar celstraf veroordeeld. De voormalige arts van de Amerikaanse turnsters is ook schuldig bevonden aan misbruik van meisjes tijdens sportlessen.

7 februari:

Steve Wynn treedt af als directeur van casinobedrijf Wynn Resorts dat hij heeft opgericht. De schatrijke casinotycoon legt zijn functie neer na beschuldigingen aan zijn adres van jarenlange seksuele intimidatie.

8 februari:

Melissa Schuman dient een officiële aanklacht in tegen Nick Carter wegens verkrachting.

11 februari:

Het Openbaar Ministerie (OM) in New York dient een aanklacht in tegen filmbedrijf The Weinstein Company en de oprichters Robert en Harvey Weinstein. Reden hiervoor zijn de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van Harvey Weinstein.

12 februari:

James Franco blijft in de serie The Deuce, ondanks de beschuldigingen van ongepast gedrag aan zijn adres.

Zanger Seal, die half januari door actrice Tracey Birsall werd beschuldigd van seksueel wangedrag, wordt niet vervolgd in deze zaak, omdat er niet genoeg bewijs is om de beschuldiging van Birsall te ondersteunen.

14 februari:

Alle sterren die de uitreiking van de Brit Awards bijwonen, krijgen een witte roos om hun steun te betuigen aan de TimesUp-beweging, meldt de organisatie.

15 februari:

Acteur Jeffrey Tambor, die wordt beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, keert definitief niet meer terug in de serie Transparent.

18 februari:

De raad van bestuur van de Weinstein Company ontslaat topman David Glasser. De zakelijke partner van Harvey Weinstein zou hebben geweten van de seksuele wandaden van de filmproducent maar niet ingegrepen hebben.



19 februari:

Een advocaat van de Australische krant The Daily Telegraph, die vorig jaar een artikel wijdde aan het ongepaste gedrag van Geoffrey Rush zonder daarbij in details te treden, komt naar buiten met mogelijke details. De acteur zou tijdens het toneelstuk King Lear een tegenspeelster meerdere malen aangeraakt hebben op een manier die zij als onprettig ervoer.

20 februari:

De Mexicaanse actrice Karla Souza, bekend van haar rol als Laurel Costillo in How To Get Away With Murder, beschuldigt een regisseur van verkrachting.

22 februari:

De Tweede Kamer meldt dat ze gaan onderzoeken of ook in en rond het parlement seksuele intimidatie voorkomt.

Brendan Fraser zegt dat hij in 2003 is aangerand door Philip Berk, de toenmalige voorzitter van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Door het incident raakte de acteur naar eigen zeggen in een depressie. Volgens Berk is er niets waar van het verhaal.

23 februari:

Voormalig Save the Children-directeur Justin Forsyth biedt zijn ontslag aan bij Unicef. Forsyth wordt beschuldigd van seksuele intimidatie ten tijde van zijn werkzaamheden als directeur van Save the Children.

24 februari:

Actrice Jennifer Lawrence zou samen met journalist Catt Sadler bezig zijn met de ontwikkeling van een documentaireserie over de #metoo-beweging.

26 februari:

Filmproductiemaatschappij The Weinstein Company kondigt aan faillissement aan te vragen. Het lukt het bedrijf niet een overeenkomst te sluiten met enkele investeerders. De onderneming had zichzelf te koop gezet nadat Harvey Weinstein, een van de oprichters, in opspraak was geraakt vanwege seksueel wangedrag.

In een stuk voor het Amerikaanse blad Vanity Fair schrijft Monica Lewinksy dat ze zich, dankzij de initiatieven #MeToo en TimesUp, twintig jaar na haar affaire met voormalig president Bill Clinton niet langer alleen met haar verhaal voelt.

27 februari:

De styliste die presentator Ryan Seacrest eerder beschuldigde van seksueel wangedrag, beweert dat het onderzoek daarnaar niet grondig is gedaan en blijft bij haar standpunt.

De Kevin Spacey Foundation, een organisatie die door acteur Kevin Spacey is opgericht voor jongeren die werkzaam zijn in de theater- en filmwereld, wordt opgeheven.

28 februari:

De Britse politie heeft het onderzoek naar Harvey Weinstein verder uitgebreid. Er staan vijftien aanklachten tegen de filmproducent van tien vermeende slachtoffers in de gegevens van Scotland Yard.