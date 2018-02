Kevin Spacey Foundation opgeheven na aantijgingen misbruik

In een verklaring, gepubliceerd door onder meer Variety, meldt de organisatie dat "het werk van de stichting niet langer levensvatbaar is" en dat de stichting daarom per 28 februari ophoudt te bestaan.

De Kevin Spacey Foundation werd in 2008 opgezet ten tijde van Spaceys aanstelling bij het Old Vic-theater in Londen, waar de acteur van 2004 tot 2015 fungeerde als artistiek directeur. De stichting was niet alleen actief in Groot-Brittannië, maar ook in de Verenigde Staten.

De stichting verzorgde onder meer studiebeurzen en educatieprogramma's voor jongeren die werkzaam zijn in de film-, dans- en theaterwereld.

Eind vorig jaar werd bekend dat er bij het Old Vic theater in Londen twintig klachten waren binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Spacey. De beschuldigingen leidden ertoe dat Spacey werd ontslagen van de serie House of Cards en uit de film All the money in the world geknipt. Zijn rol werd op het laatste moment nog een keer opgenomen met Christopher Plummer.