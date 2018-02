'Gwyneth Paltrow nodigde Harvey Weinstein thuis uit'

Bronnen rondom Weinstein zeggen dat "de actrice aardig en gastvrij was". De reden dat Paltrow Weinstein uitnodigde, was omdat ze bezig was met een nieuw Broadway-project waarvoor ze investeerders nodig had. Dit meldt The Blast.

Volgens Paltrow maakte Weinstein zich schuldig aan onzedelijk gedrag toen ze pas 22 jaar oud was en net kwam kijken in de filmindustrie. Nadat ze de hoofdrol had gespeeld in de film Emma, nodigde hij haar uit om naar zijn hotelkamer te komen om nieuwe rollen te bespreken.

Hier ging het volgens de actrice mis en vluchtte ze de kamer uit, nadat hij pogingen deed tot seksueel contact, waarvan zij niet gediend was. Het juridische team van Weinstein zegt "dat als dat zo geweest was, het wel gek is dat ze daarna nog jarenlang met hem samengewerkt heeft."

Shakespeare in love

Paltrow kreeg de hoofdrol in Shakespeare in love, waarvoor ze een Oscar won. Dit argument is door de advocaten gebruikt in een poging de rechtszaak tegen te gaan die Weinstein boven het hoofd hangt, nadat meerdere actrices hem van ontucht beschuldigden. "Ze was kennelijk niet zo boos op hem, dat ze niet meer met hem wilde werken. En haar loopbaan heeft geenszins geleden onder Harvey's zogenaamde avances."

Eerder deze week strooiden de advocaten van Weinstein met een aantal 'A' namen in hun verweer. Zo zouden onder andere Meryl Streep en Jennifer Lawrence de gevallen producent steunen, nadat beide openlijk verklaard hadden "altijd prima te hebben gewerkt met Weinstein". Hierop reageerde Streep woedend: "Hij moet mijn woorden niet misbruiken om zijn eigen hachje te redden!"

Na de reactie van Streep heeft Weinstein zijn team opdracht gegeven om geen verdere namen meer te noemen.