Monique van de Ven weigert onfatsoenlijke voorstellen om rol te krijgen

"Ik wil geen vrouwen tekortdoen die er in mee moesten gaan, maar het zit ook in mijn karakter om te zeggen: no way. Ik ga echt niet voor een rol met iemand neuken terwijl ik dat niet wil. Never niet", zegt Van de Ven in een interview in de VaraGids.

De actrice die in 1973 doorbrak met haar rol in de film Turks Fruit, zegt dat ze op de toneelschool al dergelijke voorstellen kreeg: "Een docent die dan zei: ik wil met jou neuken. Dan riposteerde ik: 'Ik niet met jou!' en liep gewoon weg."

Uma Thurman

Van de Ven weet niet of haar carrière anders was verlopen, als ze bepaalde mannen wel hun zin had gegeven.

"Als je nu ziet hoeveel van die actrices eraan toe zijn. Zo'n Uma Thurman die er net mee naar buiten is gekomen. Het is verschrikkelijk. Ik vind het fantastisch dat de stad New York The Weinstein Company gaat aanklagen. Schandalig dat al die jaren niemand er iets van heeft gezegd of tegen gedaan heeft. Dat alles zo heeft kunnen gebeuren."