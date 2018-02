'Geoffrey Rush raakte tegenspeelster ongewenst aan'

Dat beweert een advocaat van de Australische krant The Daily Telegraph, die vorig jaar een artikel wijdde aan het ongepaste gedrag van de Australische acteur zonder daarbij in details te treden.

Rush klaagde de krant naar aanleiding van het verhaal aan, omdat het volgens hem niet klopt. Maandag werd de advocaat van deTelegraph gehoord.

Hij vertelde in de rechtbank dat Rush zijn tegenspeelster op vijf achtereenvolgende dagen op het podium zou hebben aangeraakt. Ze ervoer dat als bijzonder onprettig en had hem gevraagd daarmee te stoppen, maar Rush zou desondanks toch door zijn gegaan. "Dat is op zichzelf al ongepast gedrag", betoogde de advocaat.

Ontkennend

De raadsman van Rush reageerde ontkennend op het verhaal. Hij typeerde de beschuldigingen als 'vaag'. Rush was in 2015 en 2016 in het theater te zien als King Lear.

The Daily Telegraph publiceerde het bewuste artikel in december. Rush belegde daarop direct een persconferentie, waarin hij juridische stappen aankondigde en zei dat de krant zijn reputatie had beschadigd.

Onherstelbare schade

"The Daily Telegraph heeft valse, lasterlijke en vernederende claims op zijn voorpagina geplaatst", zei Rush toentertijd. "Dit heeft onherstelbare schade aan mijn reputatie veroorzaakt en is extreem pijnlijk geweest voor mijn vrouw, mijn dochter en zoon, mijn familie en collega's in de film-, televisie- en theaterindustrie", aldus de acteur.