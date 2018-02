Jeffrey Tambor vertrekt definitief bij serie Transparent

In december vertrok Tambor bij de serie, maar was het nog niet duidelijk of dat definitief was. Het nieuws dat hij niet meer terugkomt bij Transparent, bevestigt Amazon tegenover Deadline.com donderdag. Het besluit zou afgelopen week zijn genomen.

Het onderzoek naar het gedrag van Tambor is afgesloten en Amazon wil geen details hierover naar buiten brengen. Jill Soloway, de maker van Transparent, zegt donderdag dat ze veel respect voor de vrouwen heeft die het nieuws over Tambors gedrag naar buiten brachten. "We nemen actie om ervoor te zorgen dat onze werkplek de veiligheid en waardigheid van elk individu respecteert en stappen onderneemt om te genezen als een familie."

Beschuldigingen

Begin november plaatste de voormalig assistente van Tambor, Van Barnes, een bericht op haar afgeschermde Facebook-pagina, waarin ze melding maakte van Tambor's ongepaste gedrag.

Niet lang daarna volgde een tweede beschuldiging. Tracy Lynette, een collega van de acteur bij Transparent, beweerde dat de Golden Globe-winnaar haar ten minste "een keer fysiek heeft lastig gevallen." Ook zou hij meerdere malen seksuele toespelingen en opmerkingen hebben gemaakt.

Eind november werd Tambor door een derde vrouw beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Visagiste Tamara Delbridge, die met de acteur samenwerkte bij de film Never Again in 2001, claimde dat Tambor haar probeerde te kussen, terwijl ze dit niet wilde.

'Enorm gebrekkig'

Jeffrey Tambor noemt het onderzoek dat Amazon deed naar de beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres "enorm gebrekkig en bevooroordeeld"

"Ik ben zwaar teleurgesteld in de manier waarop Amazon deze valse beschuldigingen heeft aangepakt", liet hij weten in een verklaring aan onder meer Rolling Stone. Hij haalde daarin ook uit naar de bedenker van de serie, Jill Soloway. "Ik ben nog meer teleurgesteld in de oneerlijke manier waarop Jill Soloway mij neerzet als iemand die ooit zijn mede-castleden kwaad zou doen."

In november liet de acteur overigens zelf al weten dat hij niet zag hoe hij ooit zijn werk bij de serie weer kon oppakken. Eerder won hij onder meer een Emmy, een Golden Globe en een SAG Award voor zijn vertolking van het transgender personage Maura.