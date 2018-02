Openbaar Ministerie New York dient aanklacht in tegen Harvey Weinstein

Volgens procureur-generaal Eric Schneiderman slaagde de top van het bedrijf er niet in om medewerkers te beschermen tegen toenmalig directeur Harvey Weinstein.

Schneiderman wil dat de opbrengst van de mogelijke verkoop van het bedrijf wordt gebruikt om slachtoffers te compenseren. Veel vrouwen hebben Weinstein, die vorig jaar is ontslagen, beschuldigd van seksueel wangedrag.

De procureur-generaal stelde in een verklaring dat het bedrijf onvoldoende actie heeft ondernomen nadat klachten over Weinstein waren binnengekomen. The Weinstein Company brak volgens Schneiderman herhaaldelijk de wet door medewerkers niet te beschermen tegen "seksuele intimidatie en discriminatie''.

In de aanklacht staat dat er binnen de bedrijven van Weinstein een cultuur was waarin verschillende groepen van voornamelijk vrouwelijke medewerkers het seksleven van de producent in de gaten hielden. Een groep moest met Weinstein mee naar evenementen om vrouwen voor hem te regelen. Een andere groep moest seksafspraken inplannen en er tijd voor vrij houden, terwijl een derde groep aspraken maakte met mogelijke "veroveringen".

Verklaring

De advocaat van Harvey Weinstein, Ben Brafman, laat in een verklaring weten dat de meeste beschuldigingen ongegrond zijn. Dat schrijft The Hollywood Reporter. "Hoewel Weinstein zeker niet van onbesproken gedrag is, heeft hij niets crimineels gedaan", aldus Brafman.

"Aan het eind van het onderzoek zal blijken dat Weinstein juist meer vrouwen hoge functies heeft gegeven dan wie dan ook in de filmindustrie. Daarnaast is er nooit sprake geweest van discriminatie bij The Weinstein Company of Miramax", vervolgt de advocaat.

Onderzoek

Aan de rechtszaak ging maanden aan onderzoek vooraf. Onderzoekers spraken onder meer met voormalige medewerkers van Weinstein. Zij verklaarden dat de toenmalige directeur doodsbedreigingen heeft geuit.

Inmiddels wordt de oud-studiobaas door meer dan zeventig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimidatie tot verkrachting. Er lopen diverse politieonderzoeken naar de aantijgingen. Vrijwel alle grote filmorganisaties hebben Weinstein geroyeerd na alle onthullingen.

Er lopen onderhandelingen om The Weinstein Company te verkopen aan investeerders, maar die moeten volgens ingewijden worden stilgelegd vanwege de rechtszaak.

Door de beschuldigingen tegen de wereldberoemde filmproducent won de hashtag #MeToo vorig jaar snel aan bekendheid.