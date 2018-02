Amour-regisseur Michael Haneke haalt uit naar Metoo-beweging

"Als artiesten beginnen we bang te worden sinds we oog in oog staan met deze kruistocht tegen iedere vorm van erotiek", zei de 75-jarige regisseur in de Oostenrijkse krant Kurier.

"Natuurlijk vind ik dat iedere vorm van verkrachting of dwang moet worden bestraft", zegt de Oostenrijker. "Maar deze vorm van hysterie vind ik wanstaltig."

Op de vraag of hij al beschuldigd wordt, antwoordt hij: "Goddank niet. Ik heb wel de naam moeilijk te zijn". Wat hem stoort in het huidige debat in Hollywood is dat het is gebaseerd op "haat en blinde woede, die levens verwoest van mensen van wie de misdaad in veel gevallen niet is bewezen". Volgens Haneke vergiftigt dat het sociale debat.

Bovendien vindt hij het puriteinse gedrag hypocriet in een tijd waarin kinderen in een "handomdraai de meest perverse erotiek kunnen downloaden".

"Het is altijd makkelijker om je om anderen op te winden", aldus Haneke.